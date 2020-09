Navalny is wakker! (Maar er is wel een maar)

Negentien dagen nadat hij de ‘giftheebeker’ met novitsjok dronk, is Aleksej Navalny ontwaakt uit zijn coma.

De toestand van de vergiftigde Kremlin-criticus Aleksej Navalny is verbeterd. Hij is uit zijn kunstmatige coma en van de beademingsapparatuur af, meldde het Charité-ziekenhuis in Berlijn maandag in een korte verklaring.

1/2 🇬🇧 The condition of Alexei #Navalny has improved. The patient has been removed from his medically induced coma and is being weaned off mechanical ventilation. He is responding to verbal stimuli.

De artsen besloten dat Navalny uit zijn kunstmatige coma kon worden gehaald en hij reageert op spraak, voegde het ziekenhuis eraan toe. „Langdurige schade als gevolg van de ernstige vergiftiging kan niet worden uitgesloten.”

Zijn artsen onderhouden nauw contact met de vrouw van Navalny. Het ziekenhuis zal alleen meer details over zijn toestand vrijgeven, wanneer Navalny hier zelf toestemming voor geeft. Dit meldt een woordvoerster, na een gesprek met mevrouw Navalny.

BREAKING 🚨: Alexei Navalny, the Russian opposition leader who was recently poisoned, is awake from his coma.

Navalny werd onwel tijdens een vlucht op 20 augustus vanuit Siberië naar Moskou. Zijn vliegtuig maakte daarop een noodlanding in Omsk, waar de Russische oppositieleider werd opgenomen in een ziekenhuis. Mensen uit zijn omgeving stellen dat hij voorafgaand aan de vlucht thee had gedronken die zou zijn vergiftigd, iets wat bij sommigen tot slapeloze nachten heeft geleid.

This poisoning of Navalny has me awake in the middle of the night.

It’s a message to Belarus. It’s also a message to us.

— Elizabeth C. McLaughlin 🩸🦷 (@ECMcLaughlin) August 20, 2020