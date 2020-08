Lugubere TikTok-trend valt niet goed bij Auschwitz-museum: ‘Kwetsend’

Een opmerkelijke trend op TikTok: jongeren doen net alsof ze Holocaustslachtoffers zijn, omgekomen in concentratiekampen. Het valt niet in goede aarde bij het Auschwitz-museum en social media-gebruikers.

De makers van de bizarre filmpjes, het merendeel tieners tussen de twaalf en zestien, schminken zich om zo verwondingen en vuil op het gezicht te simuleren. Ook vertellen ze er een verhaal bij, als ware ‘echte’ slachtoffers die terugblikken op de oorlog.„Ik stond in de keuken een stoofpot te maken, toen de nazi’s kwamen”, deed Kayley_y net alsof ze een Holocaust-slachtoffer was op TikTok, inclusief blauwe plekken. „Ze sloegen me in elkaar in m’n eigen huis en namen me toen mee. Ik wist dat ik nooit meer zou terugkeren.”



Outfit met ster

In de korte video’s leggen de TikTokkers vervolgens uit hoe hun personage omgekomen is in de naziconcentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog. Sommigen dossen zich uit in een gestreepte gevangeniskledij, net zoals joden en andere gedeporteerden destijds moesten dragen in de nazikampen. Soms is hun outfit zelfs voorzien van een gele davidster. In andere filmpjes doen de TikTokkers alsof ze in de hemel zijn en daar een gesprek voeren met iemand die net in de hemel aankomt. „Ik ben gestorven in de Holocaust”, leggen ze uit aan ‘de nieuweling’. „Ik zal je vertellen hoe ik ben overleden.”



De video’s, die te vinden zijn onder de hashtags #Holocaust en #heaven, zijn al meerdere duizenden keren bekeken op het platform.

Traumaporno

De trend valt niet in goede aarde op andere sociale media, waar het onder de naam ‘traumaporno’ bestempeld wordt als een vorm van misplaatste aandachtszucht. „Dit moet gestopt worden, het maakt me ziek!”, reageert een Twitteraar, die meerdere filmpjes post ter illustratie.

De jonge makers die schuilgaan achter de Holocaustvideo’s beweren dat ze met hun TikTok-video’s juist het bewustzijn bij hun jonge kijkerspubliek over deze zwarte bladzijde in de geschiedenis willen aanwakkeren.

Zo deed een anonieme 17-jarige TikTokker uit New Jersey een boekje open bij het online mediaplatform Insider over haar beweegredenen. Haar personage beschrijft in de video hoe zij en haar familie gedeporteerd werden naar Auschwitz, waar ze vergast werden. „Het is belangrijk om deze verhalen te delen”, licht ze haar video toe. „Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van de Holocaust, en ik wilde een creatieve TikTok-video maken om mensen te informeren. Het was nooit mijn intentie om te kwetsen.” Ze heeft haar video inmiddels verwijderd.

Museum Auschwitz

Het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau, dat staat op de plek waar ruim 1 miljoen gedeporteerden om het leven kwamen, reageert op Twitter op de opmerkelijke trend. „Kwetsend en aanstootgevend.” Toch willen ze niet te hard oordelen over de de vaak onwetende makers. „Sommige video’s lijken niet gemaakt met de intentie om de slachtoffers te herdenken, maar eerder om deel uit te maken van een online trend. Dat is pijnlijk. We moeten hierover in debat gaan in plaats van jonge mensen hierop af te rekenen en terecht te wijzen.”



