Instagram verwijderde post paspoort en gaat nu door stof bij topmodel

Bella en haar vader Mohamed Hadid zijn close. Onlangs wilde ze een foto van zijn paspoort op Insta delen, maar die werd verwijderd. En daar snapte het topmodel helemaal niets van.

Het sociale medium Instagram is diep door het stof gegaan nadat ze een post van het half Nederlandse, half Palestijnse model Bella Hadid verwijderd hadden. Hadid had een foto van haar vader’s paspoort online gezet, waarin te zien is dat hij in Palestina geboren is. Dit meldt Page Six.

Bella Hadid ended instagram. we have no choice but to stan. pic.twitter.com/ISbZy7VVHP — océ. #BLM. (@stargxirl) July 7, 2020

Nadat de foto verwijderd was, haalde Bella verhaal en kapte ze zelfs even met het sociale medium, tot schrik van haar volgers. „Instagram heeft mijn story verwijderd, waarin alleen stond dat mijn ‘baba’ uit Palestina komt. Misschien kunnen ze me uitleggen wat hier verkeerd aan is? Het is namelijk niet pestend, beledigend, grafisch of seksueel getint. Mogen we soms niet Palestijns zijn op Instagram? Dit gedrag komt heel fout over bij mij.”

Trots

„Moet ik zijn geboorteplaats soms verwijderen? Nee. Ik ben er trots op Palestijns te zijn en iedereen zou mogen posten waar zijn of haar ouders geboren zijn. Laat iedereen weten waar je vandaan komt!,” wil het Victoria Secret-model het wel van de social media-daken schreeuwen

Een woordvoerder van Facebook, het moederbedrijf van Instagram, liet weten: „Vanwege privacyregels mogen mensen geen persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld paspoortnummers, op Instagram plaatsen. In dit geval was het nummer verwijderd, dus hadden we de foto moeten laten staan. We hebben de content hersteld en persoonlijk contact opgenomen met Bella om onze excuses aan te bieden.”

Meer gevallen

In haar Instagramstories post Bella nu foto’s die ze heeft toegezonden gekregen van volgers van wie de ouders ook in Palestina zijn geboren en die daarmee moeilijkheden kregen bij de aanvraag van hun paspoort. Zo moest een vrouw uit Denemarken kiezen tussen Israël en Midden-Oosten als geboorteplek, Palestina was geen optie. „Hoe is dit waardig voor eens mens, wanneer zelfs je geboorteplaats uit je geschiedenis wordt gewist?”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.