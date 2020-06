Pandemie ‘alles behalve voorbij’, nieuwe golf VS ‘eigen schuld’

De COVID-19 pandemie is nog lang niet voorbij. Dat heeft Tedros Adhanom Ghebreyesus, de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vandaag, zes maanden na de uitbraak gezegd.

„We willen allemaal dat het achter de rug is. We willen allemaal door met ons leven. Maar de harde realiteit is dat het nog lang niet over is. Het komt niet eens in de buurt”, zei Tedros. „Hoewel verscheidene landen in de wereld progressie hebben geboekt, versnelt de pandemie in werkelijkheid nog.” Inmiddels zijn wereldwijd meer dan tien miljoen mensen besmet geraakt met corona en meer dan een half miljoen patiënten overleden. In Nederland werden vandaag twee doden en 78 besmettingen gemeld.

Onderzoek naar oorsprong COVID-19

Hij vertelde dat de WHO volgende week een team naar China stuurt voor een onderzoek naar de oorsprong van het gevaarlijke longvirus. De Verenigde Staten, die veel kritiek hebben op de WHO en de VN-organisatie zeggen te verlaten, hebben daar steeds op aangedrongen. Zowel president Donald Trump, die repte van „kung flu”, als minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft gezegd dat het virus mogelijk uit een Chinees laboratorium komt. Peking ontkent dat ten stelligste. Ook vooraanstaande virologen geloven daar niks van.

Mike Ryan, de verantwoordelijke man bij de WHO voor het noodhulpprogramma, wees op Brazilië waar de coronacrisis dag in dag uit het nieuws beheerst. Hij riep de regionale en federale autoriteiten op veel meer samen te werken bij de aanpak van de problemen. „Brazilië staat nog steeds voor een enorme uitdaging. Daar kan geen twijfel over zijn”, aldus Ryan. Hij omschreef de situaties in Noord- en Zuid-Amerika in het algemeen als „moeilijk”.

Toename besmettingen in VS ‘eigen schuld’

De forse toename van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten is goeddeels de schuld van mensen die geen afstand van anderen houden en geen mondkapjes dragen, zegt Anthony Fauci, de hoogste functionaris op het gebied van bestrijding van infectieziektes. De besmettingsgolf is het grootst in de zuidelijke en westelijke staten die ondanks waarschuwingen hun economieën weer hebben opgestart terwijl het virus nog niet op zijn retour was.

„Dat is vragen om een ramp”, zei Fauci tegen nieuwszender CNN. „We zien nu de gevolgen van verspreiding binnen gemeenschappen, die nog moeilijker is in te dammen dan andere lokale uitbraken zoals in gevangenissen, verzorgingshuizen en vleesverwerkingsbedrijven.”

Kwart dodental van pandemie in Amerika

Zondag passeerde het aantal Amerikanen dat positief is getest op het nieuwe coronavirus de 2,5 miljoen. Meer dan 125.000 personen in de VS zijn inmiddels bezweken aan de gevolgen van een besmetting met het longvirus. Dat is ongeveer een kwart van het wereldwijde dodental van de pandemie. Maar liefst vijftien staten hadden vorige week een recordaantal nieuwe besmettingen. Meerdere staten zijn al begonnen met het terugdraaien van versoepelingen.

Gezondheidsfunctionarissen overwegen om fors te gaan testen in gebieden met veel besmettingen om een scherper beeld te krijgen, zei Fauci. Daarnaast zei hij dat hij er vertrouwen in heeft dat er eind dit jaar een vaccin beschikbaar kan zijn, hoewel hij daaraan toevoegde dat geen enkel vaccin 100 procent effectief is.

Recordaantal doden in Iran

Iran heeft vandaag een recordaantal doden door het coronavirus geregistreerd. De afgelopen 24 uur zijn er 162 doden bijgekomen, het dodental staat op 10.670. Het vorige hoogste aantal doden was 158 op een dag in april. Ook het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is weer flink aan het stijgen, zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Volksgezondheid. „Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. De stijging in het aantal besmettingen is een weergave van hoe goed de regels worden nageleefd.”

Het aantal besmettingen in Iran staat op 225.205. Sinds Iran de strenge lockdownregels versoepelde op 11 april, is het aantal besmettingen flink gestegen. Vanaf 5 juli is het daarom verplicht om mondkapjes te dragen in openbare gebouwen en op drukke plekken.

China keurt vaccin goed

Het Chinese leger heeft een vaccin tegen het coronavirus goedgekeurd voor gebruik door militairen. Het vaccin is ontwikkeld door de onderzoeksafdeling van het leger en een biotechbedrijf. CanSino, zoals het bedrijf heet, meldde vandaag dat de Centrale Militaire Commissie van China het vaccin op 25 juni voor één jaar heeft goedgekeurd.

In een melding aan de Hongkongse beurs, waar CanSino genoteerd staat, laat het bedrijf weten dat het vaccin „een goed veiligheidsprofiel” heeft en potentieel werkzaam is. Hoe het binnen het enorme Chinese leger gaat worden toegepast, is nog niet duidelijk. Zowel het leger als het ministerie van Defensie gingen niet in op vragen.

Wereldwijd onderzoek

Wereldwijd wordt gewerkt aan de zo snel mogelijke ontwikkeling van een behandeling en een vaccin voor het coronavirus. Chinese bedrijven of instellingen zijn betrokken bij meer dan de helft van de 17 potentiële vaccins die bij de WHO bekend zijn

Daarnaast zijn er nog eens 131 vaccins waarvan de ontwikkeling nog niet in de fase van klinische proeven is. Nog geen enkel vaccin is goedgekeurd voor commerciële verspreiding en gebruik. Volgens het medische tijdschrift The Lancet zijn er al meer dan duizend klinische proeven uitgevoerd met farmaceutische vindingen die tegen het coronavirus zijn bedoeld. Nog geen enkele daarvan bleek effectief te zijn.

Lokale lockdown Duitsland verlengd

De lokale lockdownmaatregelen in het Duitse district Gütersloh worden met een week verlengd, maakte de premier van deelstaat Noordrijn-Westfalen Armin Laschet vandaag bekend. De maatregelen lopen in de nacht van dinsdag op woensdag om 00.00 uur wel af in het aangrenzende district Warendorf.

Het openbare leven werd vorige week stilgelegd in de twee districten naar aanleiding van de corona-uitbraak bij een vestiging van vleesverwerker Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Daar bleken meer dan 1500 van de 6000 medewerkers te zijn besmet.

Besmettingen te hoog voor versoepelingen

Het Robert Koch-Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), liet al weten dat het aantal nieuwe besmettingen in Gütersloh nog te hoog ligt voor versoepelingen. Die worden pas verstandig beschouwd als er minder dat 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week zijn.

Maandag stond de teller nog op 112,6 besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee is er wel sprake van een neerwaartse trend. Op zondag bedroeg was het 132,9 en op zaterdag 164,2. Volgens het RKI is het district Gütersloh het enige in Duitsland waar de desbetreffende waarde boven de 50 ligt. In Warendorf lag dat cijfer vrijdag al op 47,9.

De hoogste bestuurder van het district Gütersloh Sven-Georg Adenauer zei nog niet te weten wanneer het slachthuis van Tönnies weer open kan gaan. Het werk mag er pas weer worden hervat als er geen gevaar meer is voor de bevolking. Tot die tijd heeft Tönnies „veel huiswerk te doen”, aldus Adenauer.

