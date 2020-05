Privé sauna’s: Kom maar langs, Tweede Kamerleden, we zijn veilig!

Branche van privé sauna’s verwacht miljoenenstrop en nodigt Tweede Kamer uit voor een bezoekje om te tonen hoe hygiënisch en veilig ze zijn.

Niets veiliger dan met max twee personen bubbelen in een privé sauna, waar extra maatregelen zijn getroffen „om zelfs een minieme kans op besmetting te verkleinen.” Maar ja, privé sauna’s worden gelijkgesteld aan sauna’s en die mogen nog niet open. Niet cool: maandagmiddag stuurde de BPSE, de branchevereniging in oprichting voor privé sauna’s, daarom een brandbrief naar de Tweede Kamer waarbij alle leden zijn uitgenodigd om een bezoek te brengen aan een privé sauna naar keuze.

Faillissementen

Met deze uitnodiging luidt de branche tegelijkertijd de noodklok. Ondanks overleg met MKB Nederland, de Veiligheidsregio’s en een uitgebreid COVID-19 protocol om hygiëne en veiligheid te garanderen, moeten privé sauna’s tot 1 september gesloten blijven. De branche verwacht een financiële strop van 2,5 tot 5 miljoen euro en vele faillissementen. Tweede Kamerleden kunnen niet alleen met eigen ogen zien hoe de hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen in privé sauna’s worden toegepast, ze krijgen ook allemaal de mogelijkheid om de faciliteiten kosteloos uit te proberen, staat in de brief.

Rampzalig

Voor de 120 privé sauna’s in Nederland zijn de COVID-19 maatregelen desastreus. Tot 1 september moeten ze, tegen het advies dat het Ministerie van Volksgezondheid in maart van dit jaar gaf, dicht blijven. „Bijzonder”, zegt Frans Kragten, voorzitter van de BPSE en oprichter van privesauna.nl. „Onder de huidige regels moeten alle sauna’s tot 1 september gesloten blijven. Ook privé sauna’s waar alleen duo’s mogen komen. Privé sauna’s worden in de meeste noodverordeningen onder één noemer geplaatst met openbare sauna’s.” Onjuist, zegt Kragten, die zich hier al sinds begin april over opwindt.

„Er zijn grote verschillen tussen openbare sauna’s en privé sauna’s.” Ook is er een uitzondering die leidt tot „grote verbazing”. „Sauna’s die onderdeel zijn van een B&B, vakantiehuisje of hotelkamer mogen wél open. Zo kan het dus dat de ene privé sauna wel open mag en de andere niet.”

Besmettingsgevaar?

Met name dit laatste schiet de branchevereniging in het verkeerde keelgat. „Onze ondernemers zijn voor 100 procent afhankelijk van de inkomsten van de privé sauna’s en juist zij hebben hun deuren moeten sluiten. De kans om besmet te raken in een privé sauna is nihil. Er mogen maximaal twee mensen in een privé sauna en er is geen contact met andere bezoekers en de uitbater. Bovendien zijn er extra maatregelen getroffen om zelfs een minieme kans op besmetting te verkleinen.”

Locatiemedewerkers blijven op 1,5 meter afstand, saunafaciliteiten worden extra goed schoongemaakt en tijd tussen vertrekkende en arriverende gasten is verdubbeld, licht hij toe. „Het Ministerie van Volksgezondheid heeft op 26 maart bevestigd dat privé sauna’s open konden blijven. Helaas is dit in de uiteindelijke besluiten niet meegenomen.”

Boete

Er wordt actief gehandhaafd met als gevolg dat ondernemers die toch proberen het hoofd boven water te houden na waarschuwing een dwangsom kunnen krijgen die oploopt tot wel 50.000 euro, waardoor het de sauna-ondernemers wel erg heet onder de voeten kan worden. „Ik hoop dat de Kamerleden hun regels willen heroverwegen om te voorkomen dat meer ondernemers in zwaar weer terecht komen. Wij kunnen volgens alle RIVM-protocollen werken en wij nodigen Kamerleden uit om dit zelf te aanschouwen in een van de 120 privé sauna’s in Nederland.”

België

Ook in België moeten de deuren van de sauna voorlopig gesloten blijven.

