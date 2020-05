Net geadopteerde hond bijt gezicht van Pools model stuk

Aleksandra Prykowska is een 33-jarig model uit Polen, maar voorlopig zal ze vermoedelijke amper opdrachten krijgen. De reden hiervoor is haar eigen hond Logan.

Het dier was nog niet heel lang bij Prykowska. De Poolse had hem uit het asiel gehaald, toen hij vorige week doordraaide en de vrouw aanviel. Hierbij was haar gezicht een van de voornaamste mikpunt, ze verloor zelfs bijna een oog.

Moeilijkste keuze

Inmiddels heeft ze afscheid genomen van het dier en hem teruggebracht naar het asiel. „Ik heb een ongeluk gehad en moest de moeilijkste keuze van mijn leven maken. Ik hoop dat hij terecht komt bij een gedragsdeskundige. Je kunt zulke belangrijke eigenschappen van een hond niet verzwijgen.”

Tussen haar en het asiel is er echter de nodige discussie ontstaan over wiens fout het is dat dit incident kon plaatsvinden. Prykowska stelt dat het dierenasiel haar slecht heeft geïnformeerd over het gedrag van Logan. Volgens haar is ook de vorige eigenaresse gebeten, net zoals haar eigen buurmeisje. Prykowska zegt bang te zijn dat er in de toekomst meer slachtoffers vallen.

Het asiel laat het niet op zich zitten en heeft in Poolse media gereageerd op de beschuldigingen. Volgens hen is Prykowska te kort geschoten. Zo had ze contact kunnen opnemen met het asiel bij eerdere gedragsproblemen, maar dit heeft ze volledig nagelaten. „Dit is het resultaat als je niet om kunt gaan met een hond met een moeilijk verleden en nadat het een ernstige ziekte heeft gehad.” Een andere vrijwilliger voegt daar nog aan toe dat de vrouw veel te dominant was voor Logan.

Brave hond

Logan zou in het asiel totaal geen problemen ondervinden, zo wordt er ook bericht. Iedereen is dol op hem, zo klinkt het. Naar verluidt kan de hond binnenkort gewoon weer op zoek naar een nieuw baasje.

Hieronder volgt de foto van Prykowska ná het bijtincident.

Aleksandra Prykowska, 33, with her dog Logan https://t.co/uWR3tG67Kx via @MailOnline — Por un País Mejor (@PorunPasMejor3) May 23, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.