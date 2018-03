Fraudeur verraadt zichzelf door hardloopapp

„We kunnen concluderen dat als er geen uitzonderlijk talent schuilgaat achter het enorme succes van sommige mensen, een andere factor van invloed is”, schrijven wetenschappers Pluchino, Biondo en Rapisarda in hun onderzoek Talent vs Luck: the role of randomness in success and failure​​​​​​.

En die andere factor - die dus wel van invloed is op het enorme succes van sommige mensen - is geluk. Uit het onderzoek dat het trio deed blijkt namelijk dat de meest succesvolle mensen ook het meeste geluk hadden, terwijl de mensen met het minste geluk ook het minst succesvol waren.

Karaktereigenschappen

In onze westerse cultuur zijn we nogal geneigd om succes van mensen toe te schrijven aan bepaalde karaktereigenschappen. Iemand die veel bereikt zal wel een echte doorzetter zijn, hij of zij durft waarschijnlijk risico's te nemen of werkt keihard. Dat beeld wordt nu onderuit gehaald: geluk is de meest bepalende factor voor succes.

Om dit te kunnen onderzoeken, creëerden de wetenschappers een model waarmee ze het werkende leven van duizend mensen konden simuleren. Deze mensen waren niet allemaal even getalenteerd, maar hadden wel allemaal evenveel geld aan het begin van hun werkende leven. In hun gesimuleerde leven kregen ze verschillende keuzes voor hun kiezen, net zoals in het echte leven.

Rijker of armer

Het waren kansen die de mensen rijker konden maken als ze geluk hadden, of armer konden maken als ze pech hadden. De onderzoekers simuleerden veertig jaar van een mensenleven. Na die veertig jaar leek het kapitaal verdeeld zoals het in onze wereld ook verdeeld is, namelijk: 20 procent van de mensen heeft 80 procent van het totale kapitaal op aarde in handen. Dat is natuurlijk geen eerlijke verdeling.

Met die oneerlijkheid valt te leven als die rijke mensen dan ook het hardst hebben gewerkt voor hun geld, maar dat is volgens de onderzoekers dus niet waar. De meest succesvolle mensen in deze simulatie waren niet de meest getalenteerde. Sterker nog: de meest getalenteerde persoon in de simulatie was na veertig jaar een van de minst succesvolle mensen. En de meest succesvolle persoon bleek maar matig getalenteerd te zijn.

Veelvuldig onderschat

„Een belangrijk resultaat van de simulaties is dat de meest succesvolle mensen vrijwel nooit de meest getalenteerde zijn”, concluderen de onderzoekers. „Het model laat het veelvuldig onderschatte belang van meevallers zien.” Bij deze dus drie hoeraatjes voor iedereen die grote dromen heeft: je hebt alleen maar een beetje geluk nodig.

