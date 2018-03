Fans van Harry Styles boos op NS-medewerker na tweet

De geruchten gingen al enige tijd de ronde, maar nu is het dan eindelijk bevestigd: Beyoncé en echtgenoot Jay-Z gaan samen op tournee. De twee zullen ook Amsterdam aandoen en een optreden geven in de Amsterdam Arena.

Het echtpaar kondigde hun On The Run II-tour maandag aan op Instagram. De reeks zal op 6 juni in Cardiff van start gaan, waarna verschillende Europese steden zullen volgen. Ticketmaster maakte bekend dat Amsterdam 19 juni aan de beurt is.

Niet de eerste keer

Na Europa zal de tour doorgang vinden in de Verenigde Staten. De zangers en rapper beginnen de Amerikaanse tour op 25 juli in Cleveland. De Amerikaanse tour zal verder bestaan uit eenentwintig optredens.

Het is niet de eerste keer dat het stel samen op tournee gaat. De eerste On The Run-tour vond plaats in 2014 en was meteen een groot succes. Ruim 90 procent van alle shows in de Verenigde Staten was uitverkocht, en de tournee was goed voor een omzet van omgerekend 75 miljoen euro. Ruim 850.000 fans kochten een kaartje voor een optreden van het muzikale echtpaar.

Kaartverkoop

Afgelopen week ontstond er verwarring na aanleiding van een mededeling van de zangers over een nieuwe tour op haar Facebookaccount. Dit bericht werd echter snel weer verwijderd, en verdere uitleg bleef uit.

De kaartverkoop voor het concert van het echtpaar zal maandag 19 maart om 10.00 uur van start gaan.

