9-jarige vangt 34 gedumpte konijnen op

Voeren, hokken schoonmaken en nagels knippen, de 9-jarige Jente uit het Overijsselse De Lutte doet het allemaal voor haar 34 kleine vriendjes. Het cavia- en konijnenasiel in haar buurt ging dicht en de dieren moesten ergens heen.

Uiteraard zat er maar één ding op: de konijnen moesten gezellig bij de kleine blondine komen wonen. Moeder Maaike vond het een goed idee om een helpende hand te bieden in tijden van nood, maar ondertussen is dat wel ietsje uit de hand gelopen.

In de garage van het Overijsselse huis huppelen nu vierendertig pluizenballetjes rond. Echt veel vindt het gezin het overigens niet: „ Er kunnen er nog wel wat bij. Misschien een stuk of vijftig, dat moet wel passen”, vertelt Maaike aan De Telegraaf. De passie voor de dieren is zo groot dat moeder en dochter nu hun eigen opvangcentrum willen starten: „Maar zover is het nog niet, eerst hopen we op genoeg donaties om de ’afdankertjes’ een fijn thuis te bieden."

Goede opvang van belang

Om geld in te zamelen, verkoopt Jente kinderboeken over haar lievelingsdieren. De Stichting Konijnenbelangen heeft moeder en dochter ook een aantal boeken cadeau gedaan om te verkopen. Volgens Maaike is het heel belangrijk dat er weer een goede opvang komt in de omgeving. „De eigenaren van het asiel in de buurt gingen met pensioen en sindsdien is er in deze omgeving eigenlijk geen goede opvanglocatie”, zegt ze.

Veel mensen lijken nog steeds niet stil te staan bij de verantwoordelijkheid die een huisdier met zich meedraagt. „Deze beestjes zijn vaak een impulsaankoop. ’Ze zijn zo schattig’, hoor je dan als reden. Maar zodra ze groter zijn, beginnen mensen te zeuren over stank en andere dingen. Tja, dat wist je toch ook meteen al, denk ik dan. Helaas is dat blijkbaar niet het geval en krijgt men wel eens spijt. Ze worden dan in de natuur losgelaten of naar een asiel gebracht.”

Werkneemster

Voor het toekomstige bedrijf heeft Maaike in ieder geval alvast één goed ingewerkte en gemotiveerde werkneemster. Iedere ochtend voert Jente de 34 konijnen, ze verschoont de hokken zo nu en dan en helpt met het knippen van de nagels.