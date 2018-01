Annette mag een jaar gratis gaan leven

In Nederland moeten we het doen met kwakkelwinters, soms is er een beetje nachtvorst en heel soms komt de temperatuur overdag ook niet boven nul. Dat is in Siberië wel anders. De winters zijn daar een stuk kouder, dat is een bekend feit. Maar de afgelopen dagen was het zo koud dat zelfs de thermometers de lage temperaturen niet meer konden registreren.

Deze extreem lage temperaturen werden gemeten in Omyakon, een dorp dat bekend staat als het koudste permanent bewoonde dorp op Aarde. Volgens officieuze metingen is het -67℃ in de afgelegen plek. Het kouderecord van Omyakon staat op -67,7℃, dit werd gemeten in februari 1933. Temperaturen vijftig graden onder nul in de winter zijn hier vrij normaal. Dit meldt de Siberian Times.

Siberische winter

Ondanks de extreme kou gaat het dagelijkse leven in Siberië gewoon door. Ook verderop in de hoofdstad Yakutsk was het flink koud. Een paar Chinese toeristen maakten het wel heel bont en gingen in hun ondergoed een frisse duik nemen. Zelfs voor de doorgewinterde Russen was dit te veel van het goede. De groep kreeg na hun stunt dan ook de nodige respect van de locals.

De extreem koude dagen zijn inmiddels achter de rug. Vandaag is het weer ietsje warmer. Met ongeveer -40℃ is het hier weer een normale Siberische winterdag.

Hoe koud dit ook klinkt, Siberië is lang niet de koudste plek op Aarde. Deze eer gaat naar het onderzoekstation Vostok op Antarctica. Hier was het in augustus 2010 maar liefst -94.7 graden onder nul. Vostok heeft echter geen permanente bewoners. En dit is ook eigenlijk best wel logisch.

Een sneeuwwandeling door de kou ©anastasiagav