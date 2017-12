Herenigde kerst: familie Hazes legt ruzie bij

Een fijne kerst voor de familie Hazes: André en zijn moeder Rachel lijken het te hebben bijgelegd. In een post op Instagram plaatste de zanger op kerstavond een kiekje van de hele familie aan de eettafel, met de woorden 'Herenigd' eronder geschreven.

De vriendin van André, Monique Noël, plaatste dezelfde foto op Instagram. Ze schreef erbij: „Omdat het tijd is. Voor rust en ruimte, in hoofd en hart. Omdat loslaten, ook verder gaan betekent. Omdat we de hele wereld niet kunnen veranderen, maar de wereld in en om ons heen wel. Stapje voor stapje, in vrede, respect én met elkaar. Mooie kerstdagen."

Ruzie

De twee hadden al jarenlang geen goed contact, maar wilden er in de media niet al te veel over kwijt. Het gerucht ging dat moeder Rachel en zus Roxeanne niet achter Andrés relatie met Monique stonden.

De kerstgedachte van een herenigde familie doet het overigens goed op het sociale medium. Op moment van schrijven is de foto meer dan 30.000 keer geliket en fans van André zijn blij dat de Hazes' familie de ruzie heeft bijgelegd. „Heel Nederland krijgt nu een kerstgevoel!", aldus een fan.