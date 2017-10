Buschauffeur maakt spectaculaire stop op de snelweg

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste en opmerkelijkste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van zondag 1 oktober.

Toprak geeft spetterende performance van Ring The Alarm en staat in de finale Dance Dance Dance

Ruim 1,5 miljoen mensen hebben zaterdagavond de spannende halve finale van het tv-programma Dance Dance Dance gezien. Zoey Ivory en Marnix Lenselink stonden tegenover actrices Stijn Fransen en Toprak Yalciner. De kandidaten moesten een solodans en een duo uitvoeren. De soapvriendinnen dansten samen op Me Against The Music van Britney Spears en Madonna. Stijn gaf een verrassende performance op het nummer Chandelier van Sia en Toprak kroop in de huis van Beyoncé voor een dan op Ring The Alarm. Ook al was de actrice dezelfde avond nog door haar rug gegaan, daar was weinig van terug te zien. De jury gaf haar een 9,5. Stijn en Toprak zijn door naar de finale en staan volgende week tegenover Zoey Ivory en Marnix Lenselink.

Geweld tijdens referendum Catalonië

In Catalonië zijn zondagochtend vanaf 09.00 de stembureaus geopend voor het referendum over onafhankelijkheid van Catalonië. Het is echter maar de vraag of de Catalanen hun stem kunnen uitbrengen, want de Spaanse politie probeert de verkiezingen tegen te gaan. De Spaanse politie viel in Girona met geweld binnen in het kiesbureau waar de Catalaanse premier zou gaan stemmen, terwijl in Barcelona de politie met rubberkogels schiet om mensen uit elkaar te drijven.

Lees ook: Talent van Rolling Stones nog lang niet vastgeroest

Buschauffeur maakt spectaculaire stop

Mike Helmer, een buschauffeur in Groot-Brittannië heeft op een paar centimeter na een groot ongeluk kunnen voorkomen. Hij reed op de snelweg toen er plotseling ineens een auto midden op de weg stilstond. Het lukte Mike om precies op tijd te stoppen, zijn 47 passagiers waren hem onwijs dankbaar.