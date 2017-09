TV-avond: André Hazes moppert weer over pa

Of er nog iets op tv is deze woensdagavond? Absoluut. Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerende of aparte programma's die je zeker zou kunnen gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Hazes en vriendin als bejaarden

In The Story of My Life laat Linda de Mol in een tweede seizoen bekende stellen metamorfoses ondergaan, tot zij uiteindelijk bejaard zijn. Ondertussen doet zij interviews, de komende weken onder meer met Winston en Renate Gerschtanowitz en Victoria Koblenko / Evgeniy Levchenko. In de eerste aflevering zien we André Hazes en zijn Monique. Natuurlijk gaat het weer over Hazes’ pa.

Waar en wanneer: 20.30 uur op RTL 4

BN’ers moeten ontsnappen

In The Big Escape worden twaalf BN’ers opgesloten in escape rooms, tegenwoordig behoorlijk populair bij bedrijfsuitjes of andere groepsfeesten. Het puzzels oplossen om vrij te komen wordt onder meer door ex-wielrenner Michael Boogerd, acteur Tygo Gernandt en ex-schaatster Annette Gerritsen gedaan. De presentatrice van het programma is Lauren Verster.

Waar en wanneer: 20.25 uur op NPO 3

De Mythe van Che Guevara

Was de Cubaanse guerrillaleider Che Guevara nou een held of een nietsontziende hufter? Tv-maker Erik Dijkstra is op z’n minst fan van de mythe van Guevara, de man wiens portret zo veel posters, shirtjes en vlaggen siert. Dijkstra onderzoekt in Che: Leven en Erfenis van een Revolutionair het verhaal achter de mythe en spreekt onder meer Guevara’s dochter. Op de BNNVARA-persdag meldde Dijkstra: „Persoonlijk vind ik hem een held, met een zwarte rand.”

Waar en wanneer: 20.25 uur op NPO 2