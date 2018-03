‘Vast’ in je huurhuis: ‘Kopen is niet te doen’

Je bent afgestudeerd en hebt een leuk inkomen, maar je hebt nog geen koophuis. Sommige huurders zullen dat niet willen, maar veel mensen willen wel de stap naar het kopen van een eigen woning zetten. Maar dat lukt vaak niet: veel mensen zitten ‘vast’ in hun huurhuis, omdat kopen onmogelijk blijkt.

Vandaag publiceert ING een index waaruit blijkt dat bijna 75 procent van de starters liever een huis zou willen kopen, zo meldde De Telegraaf.. Maar 15 procent van de huurders is tevreden met het huis waar hij of zij nu in woont. Maar door de stijgende huizenprijzen, het krappe aanbod en de strikte voorwaarden voor banken kunnen zij het geld niet bij elkaar krijgen om een huis te kopen.

Tweeënhalve ton

Sanne Noorman (30) kan erover meepraten. Zij is zelfstandig ondernemer in het Limburgse Horst en woonde een tijdje samen, maar als alleenstaande is het allemaal een stuk lastiger geworden: „Met z’n tweeën gaat dat wel, een huisje kopen. Maar alleen is het gewoon echt heel lastig, eigenlijk niet te doen. Het begint eigenlijk al bij tweeënhalve ton”, vertelt ze aan Metro.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Het heeft ertoe geleid dat de dertigjarige nu weer bij haar moeder is gaan wonen. Sanne: „Het was gewoon even allemaal onmogelijk. Het was ook niet echt de bedoeling. Ik huurde een appartement, maar dat kostte me ook ruim 900 euro per maand. Dan wordt het gewoon lastig en ik wil gewoon leuk leven. Het was in eerste instantie voor een korte tijd, maar nu zit ik er alweer een halfjaar.”

Sanne blijft overigens wel zoeken. In eerste instantie wilde ze naar Den Bosch, maar dat blijkt toch niet haalbaar. „Echt leuke appartementen zijn binnen een week verkocht en daar wordt grof geld voor neergeteld. Den Bosch is nog een stukje duurder dan Horst en bovendien zit ik dan met reiskosten. Dus ik zit toch wel een beetje vast in deze omgeving.”

Lastige markt

Ook Erik Bosman, makelaar en taxateur bij Beumer Garantiemakelaars, weet hoe lastig het is om een koopwoning te krijgen als starter. Beumer is actief in de regio Utrecht, waar de vraag naar huizen hoog is. „De markt is heel lastig in het starterssegment. Ten eerste zijn de prijzen enorm gestegen. Een aantal jaren geleden kon je als starter nog wel een appartement op een inkomen financieren en bemachtigen. Dat is nu weg, er is schaarste en daardoor gaan die prijzen sky high, waardoor het als starter alleen niet meer betaalbaar is" ,aldus Bosman.

„Aan de andere kant is vanuit overheidswegen die hypotheekregelgeving ontzettend aan banden gelegd", gaat hij verder. „Vanaf 1 januari kun je nog maar 100 procent van de koopsom financieren. Dat betekent dat je ook als starter al een behoorlijke som eigen geld moet meenemen om de bijkomende kosten te kunnen financieren."

Het advies van Bosman luidt: neem een aankoopmakelaar in de arm. „Het is een beetje preken voor eigen parochie, maar aan starters wordt eigenlijk altijd een aankoopmakelaar geadviseerd. De aankoopmakelaar staat met zijn voeten in de klei en spreekt heel veel makelaars. Een aankoopmakelaar is altijd als eerste op de hoogte van het nieuwe aanbod en weet exact wat er in de markt speelt. Daardoor maak je meer kans op een woning. Een aankoopmakelaar is een goede stap in de richting om een nieuwe woning aan te kopen", aldus Bosman, die desondanks niet kan ontkennen dat het een 'behoorlijke lastige markt' is voor starters.

Succes

Een van de meest voorkomende oplossingen is om geld van ouders te lenen om de aankoop van een woning te financieren. Dat deed Kasper (28), die een woning in Amsterdam heeft gekocht: „Er was toen net wat geld vrijgekomen door de erfenis van mijn oma. Mijn ouders hebben toen een schenking gedaan en ik heb bij hen kunnen lenen. Dat laatste was misschien nog wel belangrijker, want een bank geeft mij nooit een lening aangezien ik ZZP’er ben. Nu ben ik goedkoper uit dan als ik zou huren.”

Maar zelfs met het geld van zijn ouders en zijn opgespaarde inbreng was het niet bepaald makkelijk om een plekje in Amsterdam te bemachtigen, erkent Kasper: „Het duurde nog wel even, want de woningmarkt is killing. Het huis dat ik nu heb, had ik oorspronkelijk niet eens. Maar toen kreeg diegene met een hoger bod de financiering niet rond. Toen mocht ik er dus in.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar