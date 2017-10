Zo maak je forenzen een beetje draaglijker

Idealiter gezien stap je natuurlijk gewoon elke dag in de trein met een Metro onder je arm. Je gaat lekker zitten en wanneer je deze krant uit hebt, ben je al flink in de buurt van je station. Helaas is het in de praktijk vaak helemaal niet zo. In sommige gevallen moet je met de auto.

En dat zijn steeds meer mensen. De afgelopen tijd zijn de files alleen maar toegenomen en het zal nog even duren voordat die files weer afnemen. Door de groeiende werkgelegenheid zijn er steeds meer mensen onderweg. Naar verwachting neemt werkverkeer dit en volgend jaar 1,7 procent toe. Ook daarna zal het nog groeien, alleen met 1,2 procent wel iets minder.

De reistijd gaat alleen maar toenemen: tot en met 2022 kan het groeien met zo'n 28 procent. Ook in de treinen wordt het steeds drukker. Daar zitten we aan de grenzen van het spoorsysteem. Gelukkig wordt er in beide geïnvesteerd, maar het duurt nog even voor het zover is. Wat zijn de alternatieven?

De (elektrische) fiets

Natuurlijk is een fietstocht naar werk niet altijd mogelijk, maar het is het overwegen waard. Verschillende werknemers hebben regelingen waarbij je een nieuwe fiets (deels) vergoed kunt krijgen. Wellicht blijkt elke dag een flink eind fietsen, eventueel op een racefiets wel voor je weggelegd. Scheelt je ook meteen weer een paar tripjes sportschool. En het zorgt ook nog eens voor minder stress, blijkt uit Canadees onderzoek.

Wat steeds populairder blijkt te worden, is ook de elektrische fiets. In 2013 reed slechts 16 procent van de mensen tussen de 12 en 49 op een elektrische fiets. In 2016 steeg dat al naar 19 procent. We gebruiken ‘m voornamelijk voor plezierritjes, maar ook steeds vaker voor een ritje naar kantoor. Een goed alternatief voor als je nét te ver bij kantoor vandaan woont voor een gewoon fietsritje, of je gewoon niet bent weggelegd voor een racefiets.

Iets eerder beginnen

Is je baas een beetje flexibel en ben je niet per se elke dag rond dezelfde tijd nodig op locatie? Dan kun je in overleg met de baas besluiten om iets eerder te beginnen. De NS is op dit moment bezig met een proef om een aantal reizigers korting te geven als ze buiten de hyperspits reizen. Als je ‘s ochtends voor half acht of na half negen reist met je Altijd Voordeel-abonnement, krijg je 40 procent korting in plaats van de gebruikelijke 20 procent. Ben je ook weer lekker op tijd thuis om wat aan je middag te hebben. Over hoe de proef op dit moment verloopt, kan de NS nog niet heel veel zeggen, laten ze weten.

Ben je niet zo’n ochtendmens? Dan kun je ook met je baas overleggen of je wat later mag beginnen. Het kan zijn dat wanneer je na tien uur begint, je reis een stuk minder druk is. Voor de terugweg geldt dan hetzelfde: ook dan kom je als het goed is pas na de drukte thuis.

Verhuizen

Natuurlijk is het lang niet altijd een optie om dichter bij je werk te gaan wonen. Als je in hartje Amsterdam werkt, is de kans klein dat je een betaalbaar huis kunt vinden. Maar dichter bij gaan wonen, is niet altijd een gek idee, ook financieel niet. Er is namelijk een speciale verhuiskostenregeling.

Wanneer je binnen twee jaar de afstand tussen werk en wonen met 60 procent verkleint, kun je aanspraak maken op de verhuiskostenregeling. Als je verhuizing voldoende samenhangt met waar je werkt, mag de werkgever 7750 euro onbelast meebetalen aan je verhuizing. Dat is naast het verhuizen van de inboedel. Scheelt je werkgever reiskosten, jou een hoop reistijd.

En als het niet kan?

Het is lang niet altijd mogelijk om je werkleven om te gooien. Gelukkig zijn er ook voordelen aan forenzen. Zo mag je je reiskosten opgeven bij je inkomstenbelasting als je met het openbaar vervoer reist. Dat kan je weer een voordeel opleveren.

Ben je nog single? Dan is reizen met openbaar vervoer ook een goede methode om aan een partner te komen. Gebaseerd op verschillende maatschappelijke onderzoeken naar het ontstaan van romances op openbare plekken, schat de NS dat er 4376 nieuwe liefdes zijn ontsproten in 2010. Met de steeds voller wordende treinen kunnen dat er alleen maar meer worden, niet?