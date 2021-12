Jij ook gehoorschade van het NL-alert? 10x de grappigste tweets

Wat was jij om 12.00 uur vandaag aan het doen toen je je helemaal rot schrok van het NL-alert testbericht? Twitterend Nederland moest er in ieder geval even goed van op adem komen. Wij verzamelden de grappigste tweets.

Ieder half jaar, in juni en december, zendt de overheid rond 12.00 uur een bericht uit naar alle Nederlandse telefoonnummers om het NL-alert te testen. Dit bericht kan in noodsituaties worden ingezet om de bevolking in te lichten. De testdagen vallen samen met die van het luchtalarm, dat op de eerste maandag van iedere maand wordt getest. Vandaag was het weer zover, en hoewel de test van tevoren wordt aangekondigd, was de luide telefoonmelding voor veel mensen een onwelkome verrassing. Van uitgeproeste koffie tot concerten in de trein: we konden er gelukkig om lachen.

1. We zijn ook nog niet helemaal bekomen van de pijn van de Formule 1-race van gisteren, dus dit gifje kwam goed van pas



2. Ah, dus hier is die NL-alert eigenlijk voor bedoeld



Ah ja, gelukkig dat NL Alert me weer even laat weten hoe een hartaanval voelt. Altijd fijn, zo'n reminder. #NLALERT — 🍁🍂 Bo B. 🍂🍁 (@FeministCtulhu) December 6, 2021

3. Daar heb je dan wel weer die extra ic-bedden voor nodig



Tis maar goed dat de IC bedden zijn opgeschaald, want dit levert weer wat hartverzakkingen op. #NLAlert pic.twitter.com/C3FGIV0mam — Yvonne Wansink (@obiwansink) December 6, 2021

4. ‘De Russen komen’, het grapje dat ieder jaar weer gerecycled wordt



NEE, Het grapje “o help de Russen komen” is niet leuk .. Ik maak niet zo’n herrie als ik kom.#nlalert pic.twitter.com/REIZFAEvlf — Your Hero 🎖 (@testbeeld123) December 6, 2021

5. De gehoorbeschadiging krijg je er gratis bij



6. Om 12.00 uur koffie drinken op de eerste maandag van december is op eigen risico



Ik was natuurlijk dat hele #NLAlert voor vandaag weer vergeten en nu zit alles onder de uitgeproeste koffie. pic.twitter.com/g654YBoj3L — Patrick EsBee (@p_okee) December 6, 2021

7. Maar hoe krijg je dat ding zo snel mogelijk uit?



8. Het luchtalarm zelf wil er ook graag iets over zeggen.



Hooooooooooooeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuiiiiiiiiiii! Hooooooooooooeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuiiiiiiiiiii!­­ ­ ­­ — Het Luchtalarm (@hetluchtalarm) December 6, 2021

9. Wat is er erger dan één smartphone met een NL-alert? Juist ja



10. Wij houden het liever bij originele tweets, bijvoorbeeld dat het sneeuwt ofzo



