Britse tiener (13) onafscheidelijk van hommel: ‘Betty volgt me overal’

De Britse tiener Lacey Shillinglaw (13) heeft wel een heel bijzondere vriendschap gesloten. Twee weken geleden ontfermde ze zich over een hommel met een kapotte vleugel en sindsdien wijkt het insect niet van haar zijde.

De hommel heeft inmiddels de naam Betty kregen en volgt haar nieuwe baasje overal. Ze slaapt naar haar en gaat zelfs mee naar de bowlingzaal of de winkel.

De 13-jarige Lacey zag de hommel voor het eerst toen ze haar hond aan het uitlaten was in Coventry, een plaatsje ten westen van Birmingham. Eén van de vleugels was beschadigd en dus besloot Lacey het insect mee te nemen naar een park in de buurt. Daar zette ze de hommel in een bloemperk neer.

Hommel bleef zich vastklampen

Maar de hommel wilde niet achtergelaten worden. Na een uur bezig te zijn geweest om een mooi plekje voor het insect uit te zoeken, klampte het insect zich nog steeds aan Lacey vast. Uiteindelijk besloot ze naar huis te lopen en nam ze haar nieuwe vriend mee.

Onderweg terug naar besloot ze nog melk te kopen, maar dat deerde Betty niet. Die was intussen op de bril van Lacey gekropen, tot verbazing van andere klanten in de winkel.

Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. „Ik ga dit nooit meer vergeten”, zegt de 13-jarige tegen The Mirror. „Ik dacht dat ze na een dag wel zou vertrekken, maar niet dus. De onverwachte vriendschap maakt me dolgelukkig.” De vleugel van Betty is inmiddels weer in orde.

Mee-eten van koekjes

Betty wordt dan ook behoorlijk verwend door haar nieuwe baasje. Ze krijgt suikerwater en honing en mag zelfs mee-eten als Lacey een koekje eet.

„Mijn dochter is helemaal verzot op Betty”, vertelt de moeder van Lacey. „Ze kruipt over haar gezicht, op haar bril en zelfs tussen haar tenen. Negentig procent van de tijd zit ze op haar lichaam. Onze deuren staan bijna altijd open, maar Betty denkt er niet aan om te vertrekken.”