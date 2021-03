Dag van de Slaap: 5 tips voor een goede (of betere) nachtrust

Ben je van plan fris uit de veren te springen? Het is morgen toch echt de Internationale Dag van de Slaap. Voor wie de slaap minder goed kan vatten: vijf tips voor een goede nachtrust. Voor vannacht weer.

Het is vrijdag de Internationale Dag van de Slaap, dus een mooi moment om stil te staan bij jouw nachtrust. In België maakt men er een echte feestdag met uitslapen van. Hoe ze dat doen op deze vrijdag… dat weten we niet. Wel dat in Nederland op de Internationale Dag van de Slaap aandacht wordt gevraagd voor een goede nachtrust.

Na onderzoek 5 tips voor de slaap

Lig jij ’s nachts te woelen, is het lastig om in slaap te komen of word je tussendoor vaak wakker? Je bent niet de enige. Uit slaaponderzoek van beddenwinkel Swiss Sense blijkt dat bijna een derde van de Nederlanders hier sinds de lockdown meer last van heeft dan voor de coronacrisis. Tijd om iets aan deze slaapproblemen en lockdown blues te doen!

1. Een zen slaapkamer

Rust in de slaapkamer betekent rust in je hoofd. Voeg aan je ochtendroutine een korte opruimsessie toe en decoreer de slaapkamer met fijne accessoires, zodat je ook de volgende dag weer met een rustig gevoel uit bed stapt. En dat is nodig, want 39 procent van de Nederlanders wordt sinds de lockdown minder energiek wakker. Ga een stapje verder door een aangename geur aan de slaapkamer toe te voegen, bijvoorbeeld met geurstokjes of een diffuser. Zodra een geur vertrouwd wordt in de slaapkamer, kan dat ervoor zorgen dat jouw hersenen deze geur associëren met ontspanning en slapen.



tis binne 2 dagen internationale dag van de slaap

2. Een ommetje voor bedtijd

Om onze batterij op te laden, blijkt tegenwoordig 14 procent van de Nederlanders vaker een powernap te doen. Maar wist je dat je ook kunt bijtanken door maximaal twee uur voor het slapengaan een ommetje van bijvoorbeeld een half uur te maken? Door te bewegen komt het gelukshormoon serotonine vrij, dat ervoor zorgt dat je lichaam moe wordt en je in bed meer ontspant. Je blijft dus niet alleen fit, het heeft ook een positieve uitwerking op de nachtrust. Wel even wachten tot die avondklok voorbij is natuurlijk…

3. Vermijd schermen

Zodra het lastig wordt om in slaap te vallen, is het heel verleidelijk om je te focussen op iets anders. Bijna de helft van de Nederlanders doet niets speciaals om in slaap te vallen, maar als we dit wél doen, pakken we als eerst iets om te lezen of onze telefoon erbij. Maak jij je hier ook ‘schuldig’ aan? Hoe verleidelijk ook: vermijd beeldschermen voor het slapengaan. Het kunstmatige licht remt de productie van het slaaphormoon melatonine, waardoor je minder goed slaapt. Blijf dus ‘saai’ liggen in bed en denk aan niet-stressvolle dingen. Ook muziek kan helpen om te ontspannen en gemakkelijker in slaap te vallen. Probeer eens een app met slaapgeluiden. Muziek met een ritme van 60 tot 80 beats per minuut is goed voor je lichaam en vertraagt ook je eigen ritme.



4. Zorg voor een fijne slaapomgeving

Een fijne nachtrust begint natuurlijk in een slaapkamer waar je je prettig voelt. Zorg ervoor dat de kamer voldoende donker is en kies voor raambekleding die de slaapkamer goed verduistert. Zorg er daarnaast voor dat het matras waarop of het bed waarin je slaapt echt past bij jou en is afgestemd op je lichaam en slaaphouding, maar ook op datgene wat je zelf prettig én mooi vindt.

5. Op tijd onder de wol

Duik jij ruim op tijd in bed om nog even televisie te kijken of een boek te lezen, of kruip jij pas onder de lakens zodra je daadwerkelijk gaat slapen? Kortom: wat is jouw slaapritueel? Volgens dr. Els van der Helm, slaapexpert en co-founder van Shleep, is het niet alleen belangrijk om op tijd te gaan slapen, maar ook om dit op vaste tijden te doen. Hoe jouw routine er ook uitziet, doe het iedere dag consequent op hetzelfde moment. Zo laat jij jouw lichaam weten wanneer het moet slapen.

Bonustip voor de slaap

Volgens dr. Els van der Helm kun je je op de zomertijd voorbereiden door, vanaf iets meer dan een week voor de zomertijd, om de dag een kwartier eerder naar bed te gaan én een kwartier eerder op te staan. Door dit vier nachten te doen, ben je helemaal in sync met de nieuwe tijd op het moment dat die start.

Slaap lekker.