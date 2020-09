Echtpaar poseert na 60 jaar in dezelfde trouwkleding als toen, foto’s gaan viral

De trouwfoto’s van dit stel gaan de wereld rond! 60 jaar na hun yes-woord poseren ze in exact dezelfde kledij als tijdens hun huwelijksdag.

Oude liefde roest niet, zeggen ze weleens. In het geval van Marvin (88) en Lucille (81), die al ruim 60 jaar samen zijn, is het meer: oude trouwkleding verschroeit niet. Ter ere van hun diamanten huwelijk besloot het echtpaar voor een alles-erop-en-eraan fotoshoot te gaan, in hun oude trouwkloffie.

Fotograaf Katy Autry legde het stel op de gevoelige plaat vast, in een open veld in Nebraska, tussen het hoge gras. Ze kijken nog altijd verliefd naar elkaar en de jongensachtige grijns en meisjesachtige lach kun je bijna horen, als je naar de foto’s kijkt.

I had the pleasure of working with Marvin and Lucille to celebrate their 60th wedding anniversary . This may be one of…

Beiden zijn al die jaren goed in vorm gebleven, getuige het pak en de jurk die beiden nog altijd als gegoten zitten. De kanten trouwjurk maakte Lucille zes decennia geleden zelf en is al die tijd perfect bewaard gebleven.

Tegen de lokale nieuwszender KHGI-TV doet het echtpaar een huwelijksboekje open. Tijdens het huwelijk in 1960 huilde de vader van de bruid tranen met tuiten. „Hij was de enige die huilde”, herinnert Lucille zich nog als de huwelijksdag van gisteren. Geen tranen van verdriet, maar van blijdschap. „Mijn moeder straalde die dag, allebei vonden ze dat Marvin gewoon perfect voor mij was. Het helpt wel als je ouders de persoon met wie je trouwt aardig vinden.”

Ze delen dezelfde normen en waarden en uit elkaar gaan, is nooit een optie geweest. Tuurlijk waren er weleens meningsverschillen, „maar over het algemeen en over de grote dingen van het leven, zitten we op dezelfde lijn.”

This cutie got to play dress up with mommys wedding gown <3 Momma even brought a little boquet to play with <3 What a fun way to reuse your wedding gown, and create a keepsake <3

Fotograaf Katie Autry, die soms ook jonge meisjes in de trouwjurk van hun moeder fotografeert, is dankbaar dat ze deze shoot mocht doen. „Een van de mooiste fotosessies die ooit gedaan heb.” Ze vroeg de twee tortelduiven op leeftijd wat nou hun geheim voor een goed huwelijk was, altijd de vraag der vragen bij stellen die het zo lang met elkaar uit houden.

Ze kreeg een uitgebreid en puntsgewijs antwoord: Werk hard, wees lief tegen elkaar, denk voordat je praat, vertrouw op elkaars krachten en overwin je zwaktes, blijf sterk in je geloof. „Wat een prachtvoorbeeld van liefde die de tand des tijds weerstaat. Ik voel me vereerd dat ik deze herinneringen voor hen mocht vastleggen. Happy anniversary Marvin en Lucille!”

Marvin and Lucille just celebrated their 60th anniversary – and they wore their original wedding outfits!

The lovebirds from Nebraska, US, marked the milestone with this beautiful photoshoot, complete with the… https://t.co/I66xtggvbR

— Cairo News &Lifestyle (@CairoNLCOM) September 1, 2020