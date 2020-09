Fotograaf die minister Grapperhaus fotografeerde, reageert op commotie

De bruiloft van minister Ferd Grapperhaus is wederom veelbesproken nadat nieuwe foto’s zijn opgedoken. Fotograaf Ferry de Kok legde het hele tafereel vast op de gevoelige plaat. „Ik had niet verwacht dat het zoveel teweeg zou brengen.”

De bruiloft van de minister van Justitie en Veiligheid was vorige week al gesprek van de dag. Op het huwelijksfeest werd namelijk met de anderhalvemeterregel ietwat soepeler omgegaan. Gisteravond onthulde Shownieuws meer foto’s waarop Grapperhaus handen schudt en zijn schoonmoeder omhelst. En daarmee blijkt dat de minister zélf zich ook niet aan de maatregelen te houden.

Momentopname

Paparazzi-fotograaf Ferry de Kok, die onder meer werkt voor Privé en De Telegraaf, reageert ondanks alle commotie nuchter. „Ik leg een momentje vast en eigenlijk is het niet meer dan dat. Dat betekent dat ik net zo zeer een foto van André Hazes op Bonaire maak.” Hij vertelt dat hij vaker bruiloften van publieke figuren fotografeert: „Ik ben daar niet heen gegaan om meneer Grapperhaus in een lastig pakket te brengen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Kok vertelt dat hij niet, zoals sommige mensen denken, in de bosjes lag. „Nee, ik stond op de openbare weg bij het stadhuis en zag eerst helemaal geen mensen. Ineens kwam de menigte naar buiten. Toen ik dat zag, ben ik gaan fotograferen. Als je de foto’s bekijkt heb je niet het idee dat deze zijn genomen in coronatijd.”

Grapperhaus noemde overtreders van de 1,5-metermaatregel eerder „aso’s” en dreigde met boetes als sanctie. Nu was de minister zelf een aso. De fotograaf had niet verwacht dat zijn foto’s zoveel teweeg zouden brengen. Toch begrijpt hij de hectiek. „De minister legt de regels aan ons op. Daar hebben we ons allemaal aan te houden. Bedrijven moeten sluiten en als je een café binnenkomt moet je verplicht op een barkruk zitten. Dat is allemaal nogal wat. Als je je dan zelf niet aan die regel houdt, tja…”

Sorry zeggen

Vorige week liep de discussie rondom de bruiloft met een ‘sisser’ af. Grapperhaus bood zijn excuses aan en benadrukte dat de gasten meerdere malen is verzocht om zich aan de coronaregels te houden. Hij maakte symbolisch 780 euro over aan het Rode Kruis, een bedrag dat tweemaal gelijk staat aan de boete die geldt als men de coronaregels overtreedt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hierbij mijn reactie op de foto’s van mijn huwelijk. pic.twitter.com/2b8XqQMCsf — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) August 27, 2020

Daarentegen wordt vandaag gedebatteerd in de Tweede Kamer over de geloofwaardigheid van de minister en gonzen de geluiden over aftreden rond. De Kok: „Als deze man moet aftreden, dan is dat zo. Daar heb ik zelf geen moeite mee. Als wij een fout maken, heeft dat ook consequenties. Dan heeft ‘sorry’ zeggen of een donatie ook geen zin.”

Selfie met de minister

De Kok vertelt dat er meer „gevoelig materiaal” bij de redacties van zijn opdrachtgevers ligt. Er zullen dus nog meer foto’s onthuld worden. Zelf gaat de fotograaf gewoon verder met het fotograferen van bekende mensen. „Ik ga niet op deze man jagen.” Toch realiseert hij zich wel dat zijn foto’s impact hebben. „Mensen die in deze tijd boetes hebben gekregen, gaan natuurlijk met deze foto’s in hun hand bij de rechtbank staan zwaaien.”

Wat de fotograaf zou doen als hij minister Grapperhaus vandaag tegenkomt? „Vriendelijk goedendag zeggen en wellicht vragen of hij een selfie met mij wil maken. Al denk ik eerlijk gezegd niet dat hij dat op prijs stelt” , lacht de fotograaf. „Ach, ik doe ook gewoon mijn werk.”

Lees ook: Tweede Kamer is kritisch over nieuwe foto’s van Grapperhaus: ‘Totale afgang’