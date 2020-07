Operatie Gladiool: 300.000 Vierdaagse-gladiolen van versnipperaar gered

Het was echt even de dood of de gladiolen, voor de gladiolen van bloemenman Theo Theunissen. Maar zijn 300.000 ‘Vierdaagse-gladiolen’ gaan nu onder meer naar Amsterdam, dankzij vrijwilligersinitiatief ‘Van Maker naar Mokum’.

Bloemenkweker en Vierdaagse-Hofleverancier Theo Theunissen uit het Gelderse Heumen plantte half maart 300.000 bloembollen, speciaal voor de ‘Via Gladiola’, de straat in Nijmegen waar wandelaars elk jaar als ware helden worden onthaald met gladiolen. „De gladiool heeft honderd dagen nodig voordat de bloem uitkomt. We wisten niet hoe de vlag erbij zou hangen rond de Vierdaagse, dus ben ik maar gewoon gaan planten.”

Vernietigen als enige optie

Al gauw bleek dat corona niet alleen roet door de Vierdaagse gooide, maar ook op zijn gladiolenbollen. Figuurlijk dan, want ze bloeiden uit tot prachtige zomerbloemen, die staan voor kracht, overwinning en trots. Maar ja, wat doe je met honderdduizenden zonder het event waar ze eigenlijk voor zijn bedoeld? „Worden ze niet verkocht, dan zou vernietigen de enige optie zijn. Kostbaar en zonde,” vertelde Theo, die al sinds 1985 de Vierdaagse-bloemen kweekt, eerder al aan de Gelderlander.

Van Maker naar Mokum

En toen was daar ‘Van Maker naar Mokum’, het vrijwilligersinitiatief van Lieve Nieuwint en Vicky van der Spoel. Zij helpen de gladiolenman door zijn bloemen in Amsterdam te verkopen. Op zaterdag 11 juli zal er in ieder stadsdeel een pick-up moment zijn waar Amsterdammers hun online bestelde gladiolen kunnen ophalen.

IJzersterke bloem

30.000 van de kleurrijke, ijzersterke zomerbloem, zoals Theunissen zijn lieveling beschrijft, gaan richting Mokum. Zo’n 40.000 gaan naar Breda, waar ‘Breda Maakt Mij Blij’ een soortgelijk vrijwilligersinitiatief gestart is om Theo te helpen en de gladiolen te redden van de dood.

Gladiolen in Amsterdam

Via de Instagram van Van Maker naar Mokum kunnen mensen nog tot twaalf uur vannacht een bloemenorder plaatsen, middels een direct message. Met tien stelen voor drie euro, ben je bijna een dief van je eigen portemonnee, als je het niet doet. Het gaat dan ook hartstikke goed met de bestellingen, vertelt Vicky van der Spoel, wier lievelingsbloem geen gladiool, maar een kampioenroos is. Van winkels tot families en bedrijven, „en veel vrienden en kennissen”, bloemenliefhebbers (en anderen) weten de ‘Vierdaagse-gladiolen’ te vinden.

Of bloemenman Theo nu in elk geval uit de kosten is, dat weet ze niet, „maar het ziet er naar uit dat zijn akker ondanks de afgelaste Vierdaagse leeg zal zijn, er lopen meerdere initiatieven om hem te helpen.”

Meer reddingsacties

Het is overigens niet de eerste ‘reddingsactie’ van Van Maker naar Mokum. Tijdens deze crisis zetten ze zich in om boeren te helpen. Producten die worden weggegooid of niet worden geoogst vanwege afgelaste events, gesloten horeca of stilliggende export konden via hun Instagram-kanaal alsnog worden verkocht in Amsterdam. Het begon bij tulpenteler Jos uit Noordwijk en ook asperges en aardbeien van Paulien uit Montfort werden gered.

Karmapunten

Operatie Gladiool is hun achtste actie en wat ze er zelf aan overhouden, behalve een goed gevulde bloemenvaas? Niet veel, verklapt ze, maar dat hoeft ook niet. „Naast plezier en een hoop karma punten, zit er voor ons een minimale marge op om onze eigen kosten te dekken. Voor lunch voor onze vrijwilligers en het huren van de uitgifte-tafels bijvoorbeeld.”

Het betekent voorlopig wel even de laatste vrijwilligersactie, besluit Van der Spoel. „We zijn gestart toen corona begon en we hier alle tijd voor hadden. Nu alles weer op gang komt, gaan wij ook weer verder.” Ze zeggen nooit, nooit, zo besluit de bloemenweldoenster, „want het is te gek om te doen en we hopen ooit weer een mooie actie op te zetten.”

