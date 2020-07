Eiffeltoren opent volgende week ook bovenste verdiepingen

Er wordt wat bewolking verwacht in de Franse hoofdstad Parijs, dus of je echt uitzicht hebt, durven we niet te beloven. Maar vanaf dan kun je wel weer naar de hoogste verdiepingen van de Eiffeltoren.

De iconische toren in het hart van Parijs opent vanaf 15 juli de hoogste platformen. Daarmee is de hele toren weer open voor Parijzenaren en toeristen. Nog meer (goed) nieuws: je hoeft je coronakilo’s niet te verliezen op de trappen. De liften zijn vanaf dan namelijk ook gewoon weer in gebruik.

Eiffeltoren was drie maanden dicht

Eind juni werden de twee lagere verdiepingen van de toren opgesteld voor het publiek, nadat de attractie ruim drie maanden dicht was geweest door de coronacrisis. Belangstellenden moesten wel een mondkapje op, ook vanaf volgende week is dat verplicht. Bezoekers van de Eiffeltoren kunnen gelukkig wel weer gebruik maken van de liften. De eerste dagen na de heropening kon je alleen naar boven via de trappen. Wil je via de trappen helemaal naar de top, dan moet je 1665 keer een nieuwe traptrede opstappen om het 276 meter hoge uitzichtdek te betreden.

Volgens de exploitanten heeft de gedwongen sluiting 27 miljoen euro’s inkomsten gekost. Normaal ontvangt de toren ongeveer 7 miljoen gasten per jaar, van wie driekwart uit het buitenland. Nu komt driekwart uit Frankrijk zelf.

Toonbeeld van Parijs

De Eiffeltoren werd tussen 1887 en 1889 gebouwd voor de beroemde Wereldtentoonstelling, de toren werd voor de editie van 1889 gebouwd. Tijdens deze exposities die sinds 1851 in verschillende landen worden gehouden, laten landen hun economische, sociale, culturele en technische ontwikkeling zien. Ook bijvoorbeeld het Atomium in Brussel en de Biosphere in Montreal.

Niet alle Fransen waren blij met de toren: er werd zelfs een petitie gestart om ‘de smakeloze horreur’ tegen te houden. Na twintig jaar zou de toren eigenlijk worden gesloopt. Ruim 130 jaar later staat de Eiffeltoren er nog steeds en is hij voor veel mensen niet meer weg te denken uit de stad.

Steeds meer bezienswaardigheden open

Mondjesmaat gaan ook in de rest van de wereld verschillende bezienswaardigheden open. Zo kun je het eerder genoemde Atomium in Brussel bezoeken, al zijn er op het moment geen rondleidingen. Sinds deze week is ook de Sagrada Familia in Barcelona met de nodige voorzorgsmaatregelen weer open gegaan. Sinds eind mei kun je ook ook Berlijn weer vanuit de lucht bewonderen in de Fernsehturm op Alexandeplatz.

Niet alles is open. Zo kun je nog niet in de London Eye. De organisatie laat op Twitter weten te wachten op het teken dat het enorme reuzenrad weer mag gaan draaien. De Taj Mahal in de Indiase stad Agra zou weer opengaan, maar dat werd toch afgeraden.

