Brave hond die keurig wachtte in de rij gaat nu de wereld rond

Peruaanse hond wachtte namens zijn baasje in de rij bij de supermarkt. De foto is viral gegaan.

‘Wat een voorbeeld!’ ‘Deze jongen snapt ‘t!’ De reacties op de Facebookpost van de Peruaanse Shirley Vergara, die verschillende nieuwsmedia hebben overgenomen, zijn allemaal even lovend.

#NACIONAL#CUSCOPERRO "HACE COLA" RESPETANDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Una singular fotografía invade las redes… Gepostet von Uranio Tv digital am Dienstag, 16. Juni 2020

Brave hond

Op de foto is haar hond te zien die keurig in de rij staat voor de supermarkt. De foto gaat inmiddels de wereld rond. Het dier uit de Peruaanse stad Machu Picchu Pueblo, vlak bij de wereldberoemde ruïnestad, nam de plek in de anderhalvemeterrij van de supermarkt van zijn baasje in en hield zich braaf aan de afstand. Hij bleef niet onopgemerkt.

‘Hij is slimmer dan de meeste mensen.’ ‘Wat een superhond.’ ‘Deze foto is voor die Peruanen die de anderhalve meter niet snappen… Kijk naar dit dier.’ ‘De hond houdt zich braaf aan de regels, terwijl wij ze massaal negeren.’

In Peru zijn tot dusver 7.056 mensen overleden aan het coronavirus. Sinds 16 maart zijn de grenzen dicht en lange tijd mochten mensen alleen naar buiten voor boodschappen. Sinds maandag zijn de winkelcentra weer geopend.

Nog meer wachtende viervoeters

Er was onlangs ook een hond die maar liefst drie maanden lang op zijn baasje wachtte. Tevergeefs. Patiënten en bezoekers van het Wuhan Taikang-ziekenhuis in China keken de voorbije maanden raar op toen ze een hond in de lobby zagen zitten. Xiao Bao, wat ‘kleine schat’ betekent, heeft er een kwart jaar zitten wachten op zijn overleden baasje.

Zijn baasje werd in februari ziek en werd met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. De oude man stierf vijf dagen later, maar zijn hond hield steeds trouw de wacht in het ziekenhuis. Volgens schoonmaker Zhu Youzhen weigerde de hond te vertrekken.

Na drie maanden kreeg het ziekenhuispersoneel klachten over Xiao, omdat hij door de gangen zwierf. De hond werd dan maar naar het asiel gebracht, waar hij wacht op een nieuwe thuis.

Bij de supermarkt

En loop je een rondje door de stad, kom je waarschijnlijk altijd wel ergens een wachtende hond tegen.

Op Instagram zijn honden die wachten op het baasje dat boodschappen aan het doen is, al jaren een dikke hit. Er zijn zelfs accounts opgericht van verschillende steden, van @dogswaitingamsterdam tot @dogswaitinginbuenosaires.

Al dateren de laatste foto’s erop van meer dan een jaar geleden. Misschien tijd voor een @dogswaitinginperu, of @dogswaitingduringcorona.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.