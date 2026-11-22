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Ook voorzitter klimaattop concludeert: geen akkoord door bezwaren

De slotverklaring voor de VN-klimaattop die Turkije en Australië hadden opgesteld, kan niet worden aangenomen. Tot die conclusie komt ook COP31-voorzitter Murat Kurum. Hij stelt vast dat meerdere landen de tekst niet steunen. „Deze beslissingen zijn daarom niet aangenomen”, zegt Kurum tijdens de slotvergadering van de top.

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Onder meer de EU, Panama en kleine eilandstaten steunen de teksten niet. Ze missen ambitie en duidelijke verwijzingen naar het afbouwen van fossiele brandstoffen.

„We hebben ons best gedaan”, benadrukt de Turkse minister. „We hebben deze tekst aan niemand opgedrongen.”

De slotvergadering verloopt chaotisch. Er klinken verwijten over en weer, ook aan het adres van de voorzitter zelf.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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