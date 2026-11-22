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EU verwerpt verklaring tijdens slotvergadering klimaattop

De Europese Unie heeft nu ook formeel laten weten de slotverklaring van de klimaattop in Antalya te verwerpen. „Wij steunen geen verklaring die fossiele brandstoffen niet eens noemt en de klok terugzet”, zei de Ierse minister Darragh O’Brien. Ierland is momenteel EU-voorzitter.

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O’Brien sprak namens de EU-landen „diepe teleurstelling” uit over de verklaring die Turkije en Australië hebben opgesteld. „De wereld heeft dringend actie nodig om rampzalige opwarming te voorkomen”, zei hij. In plaats daarvan dreigt met de huidige slotteksten volgens de minister „een COP die fossiele brandstoffen groenwast”.

Ook Panama maakte duidelijk de verklaring niet te steunen. Die doet volgens de delegatie van het Midden-Amerikaanse land geen recht aan de wetenschap en komt neer op „een stap achteruit”. Net als de EU heeft het land grote problemen met het ontbreken van afspraken over het afbouwen van fossiele brandstoffen. Ook de rol die het opslaan van CO2 heeft gekregen in de teksten, gaat zowel Panama als de EU te ver.

Rusland maakte duidelijk dat het juist nog een belangrijke rol ziet voor aardgas, waarvan Rusland zelf een grote producent is. Daarom wil het land niet akkoord gaan met algemene teksten over afbouw van fossiele brandstoffen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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