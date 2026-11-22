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EU-commissaris Hoekstra: klimaattop evident mislukt

De VN-klimaattop in Antalya is evident mislukt, zei EU-commissaris Wopke Hoekstra zondagmiddag buiten de zaal waar momenteel de plenaire slotvergadering bezig is. „Er kan geen andere conclusie zijn”, zo vindt hij.

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„Als het evident niet genoeg is, dan gaan we niet doormodderen en dat goedpraten”, zei hij over de slotverklaring waarover landen het eens moesten worden. De EU heeft die verklaring zondagmiddag formeel verworpen.

Volgens Hoekstra heeft een aantal landen de afgelopen dagen „maximaal tegengewerkt”. Hij is onder meer niet blij met de tekst over het afvangen en opslaan van CO2 uit de atmosfeer, die volgens hem als een „duveltje uit een doosje” in de verklaring terecht is gekomen.

Prikkel

Deze technologie, die ook in Europa wordt toegepast, wordt door critici gezien als prikkel voor de fossiele industrie om meer te blijven uitstoten, omdat de vrijgekomen CO2 uiteindelijk wordt afgevangen. De EU heeft steeds duidelijk gemaakt dat de tekst hierover in de slotverklaring moest worden afgezwakt en in ieder geval moest worden gecombineerd met het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Producenten van fossiele brandstoffen, zoals Saudi-Arabië, zijn juist voorstander van de technologie, die CCS wordt genoemd.

„Alsof we fossiele brandstoffen kunnen vergeten en onszelf met behulp van CCS uit het probleem kunnen redden”, zei Hoekstra. „Dat is onacceptabel.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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