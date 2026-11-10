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Trilaterale gesprekken tussen VS, Oekraïne en Rusland begonnen

De trilaterale gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Verenigde Staten als bemiddelaar, zijn begonnen. Dat meldt het Russische persbureau RIA.

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In aanloop naar de gesprekken hebben Oekraïense onderhandelaars al een ontmoeting gehad met Amerikaanse gezanten en vertegenwoordigers van de EU en de NAVO. De trilaterale gesprekken zullen gaan over de beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Ook de zogenoemde SACEUR, de NAVO-generaal die verantwoordelijk is voor de verdediging van Europa maakt deel uit van de Amerikaanse delegatie. Hij is er volgens zijn woordvoerder bij als bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Europa en zal de VS advies geven over de inspanningen om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.

Vertegenwoordigers van de EU zijn niet aanwezig bij de onderhandelingen met Rusland, maar praten wel met Oekraïne en de VS. Maandag meldden Brusselse bronnen dat de stafchef van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de buitenlandadviseur van voorzitter António Costa van de raad van regeringsleiders aanwezig zullen zijn in Abu Dhabi.

„De eerste bijeenkomst vindt plaats met vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, de NAVO en de Europese Commissie, in aanwezigheid van de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner”, schreef Roestem Oemjerov, hoofdonderhandelaar voor Kyiv, op X.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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