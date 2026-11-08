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Doden in woning schutter Polen zijn ouders en zus

De lichamen die zijn aangetroffen in de woning van de man die het vuur opende in Krakau, zijn de ouders en zus van de schutter. Ze leken volgens de politie schotwonden te hebben.

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De autoriteiten vonden de drie doden toen ze op onderzoek uitgingen bij de woning in Ostrowiec Świętokrzyski. Dat ligt op zo’n twee uur rijden van Krakau, waar zaterdag zes mensen omkwamen bij de schietpartij op een druk plein.

Over de motieven van de schutter bestaat nog onduidelijkheid. Hij lijkt volgens een Poolse minister „erg radicale denkbeelden” te hebben.

Michal O.

De 24-jarige Poolse verdachte raakte zelf ernstig gewond toen de politie hem neerschoot. Zijn dode gezinsleden in Ostrowiec Świętokrzyski waren een 53-jarige man en twee vrouwen van 52 en 21.

De vermeende dader heet volgens Poolse media Michal O. Hij zou geen strafblad hebben en met zijn vader lid zijn geweest van een schietclub.

De politie meldt dat in de woning ook meerdere vuurwapens in beslag zijn genomen. „Operaties met agenten van de terrorismebestrijding, forensisch experts en een officier van justitie gingen ter plekke de hele nacht door.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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