Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rusland: mengt Nederland zich met raket op Krimbrug in oorlog?

Door de inzet van raketten van een Nederlandse fabrikant om de Krimbrug te verwoesten, rijst volgens de Russische ambassade de vraag of Nederland ook aan de oorlog gaat meedoen. De Nederlandse betrokkenheid is aan Moskou doorgegeven, zegt de ambassade op X. Deelnemers aan de oorlog zijn ook legitieme doelwitten, waarschuwt het Kremlin steevast.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Het Hengelose raketten- en dronebedrijf Destinus claimde dinsdag een belangrijk aandeel in de Oekraïense aanval op de brug van Rusland naar de bezette Krim. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had het succes eerder op de dag ook al toegeschreven aan onder meer de Ruta-raketten van Destinus. Het bedrijf belandde al eerder op een Russische lijst van Europese defensiebedrijven die als opsomming van doelwitten zou kunnen dienen.

„Moskou is naar behoren ingelicht over de Nederlandse betrokkenheid”, meldt de ambassade. „De bekentenis is goed genoteerd. Mengt Den Haag zich openlijk in het conflict?”

Eigen wapens

De wapens van Destinus zijn al eerder door Oekraïne ingezet tegen door Rusland gebruikte bruggen. Maar na de geslaagde actie tegen de militair en symbolisch belangrijke verbinding met de Krim mat het bedrijf zijn rol ook trots uit. Dat deed het volgens een woordvoerder om aandacht te vragen „voor de bijdrage die Europese defensietechnologie kan leveren aan de verdediging van Oekraïne”. Na Zelensky’s bericht zouden ze bovendien vragen hebben gekregen die ze zo wilden beantwoorden.

Behalve de Destinus-projectielen gebruikte Oekraïne volgens Zelensky vooral wapens van eigen makelij tegen het zwaarbewaakte Russische prestigeproject. Drones van Destinus zouden zijn ingezet om de luchtverdediging uit te schakelen. Vervolgens verzwakten Ruta-raketten de boog van het bruggedeelte voor wegverkeer, die dinsdag de genadeklap kreeg en instortte.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties