Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Projectiel ingeslagen bij ambassade in Kyiv, geen gewonden

Het gebouw van de Nederlandse ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kyiv is beschadigd door een projectiel. Dat sloeg in achter het pand. Dat bevestigt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken op X. „Onze collega’s zijn gelukkig ongedeerd, er is wel lichte schade aan het gebouw”, meldt de bewindsman.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. „Onze prioriteit ligt nu bij het welzijn van onze medewerkers.”

Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) zei in een debat dat onder meer ramen beschadigd raakten. Defensieminister Dilan Yeşilgöz stelt op X het belangrijk te vinden dat een en ander goed wordt onderzocht. „Gelukkig zijn onze mensen op de ambassade, zoals onze beveiligers, in Kyiv ongedeerd.”

Eerdere schade

De ambassade is alleen op afspraak geopend. De hoofdstad van Oekraïne wordt bijna dagelijks bestookt door Rusland met drones en raketten.

Eerder meldde The Kyiv Independent dat het pand schade had opgelopen, maar dat niet bekend was of het om een gerichte actie met een drone ging of dat de drone uit de lucht was geschoten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties