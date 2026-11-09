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Republikein Massie begint afzettingsprocedure tegen Hegseth

Het Republikeinse congreslid Thomas Massie begint een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth. Massie had al aangekondigd dat hij dit van plan was.

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Hegseth krijgt felle kritiek vanwege de oorlog tegen Iran. Massie heeft acht aanklachten ingediend waarin hij zijn partijgenoot Hegseth ervan beschuldigt illegaal oorlog te hebben gevoerd zonder toestemming van het Congres en misbruik te hebben gemaakt van zijn bevoegdheden als hoofd van het Pentagon.

De defensieminister heeft een persconferentie aangekondigd voor dinsdag over de afzettingsprocedure. Eerder op maandag zei Hegseth zich geen zorgen te maken.

Machtsmisbruik

In de aanklachten wordt Hegseth ervan beschuldigd een wet uit 1973 te hebben geschonden die de bevoegdheid van de president beperkt om de Amerikaanse troepen in te zetten zonder goedkeuring van het Congres. Ook wordt hij beschuldigd van machtsmisbruik in verband met burgerslachtoffers en militaire operaties in Venezuela en Jemen. Het Pentagon heeft de beschuldigingen van de hand gewezen.

Het nu nog door Republikeinen gedomineerde Huis van Afgevaardigden kan woensdag al stemmen over de afzettingsprocedure. Sommige van Hegseths partijgenoten hebben al aangegeven dat ze, net als de Democraten, een afzettingsprocedure zouden steunen.

Veroordeling

Zelfs als een meerderheid in het Huis instemt, hoeft dat nog niet het vertrek van Hegseth te betekenen. Daarvoor zou een proces nodig zijn en een veroordeling met twee derde meerderheid in de Senaat, een veel hogere drempel. Zelfs nadat de Democraten in januari de meerderheid in de Senaat zullen hebben, is het nog maar zeer de vraag of dat lukt.

Bij de midtermverkiezingen van vorige week wisten de Democraten beide kamers van het Congres te veroveren. De Republikeinen hebben nog de meerderheid totdat de nieuwgekozen parlementsleden op 3 januari worden ingezworen. Sommige Republikeinen die hun zetel hebben verloren slaan mogelijk stemmingen over, waardoor het makkelijker wordt om de afzettingsmotie aangenomen te krijgen.

Uitgesproken criticus

Massie, een congreslid uit Kentucky, staat bekend als een uitgesproken criticus van president Donald Trump. Massie verloor in aanloop naar de midterms een voorverkiezing van een door Trump gesteunde kandidaat en verdwijnt in januari uit het Congres.

Republikeinse leiders kunnen nog steeds proberen de maatregel te blokkeren via een procedurele stemming.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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