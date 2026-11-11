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Erdogan op COP31: mensheid ervaart diepste crisis in geschiedenis

De mensheid gaat momenteel door de diepste en grootste crisis in de geschiedenis. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Antalya, waar hij woensdag regeringsleiders toesprak tijdens de VN-klimaattop. Door onder meer buitensporige consumptie heeft de wereld te maken met verwoestende klimaatgebeurtenissen, verlies van biodiversiteit en bedreigingen voor de voedselzekerheid, zei hij.

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Volgens hem is sprake van een existentiële crisis. Verwoestende natuurbranden, droogvallende rivieren en vervuilde zeeën doen uiteindelijk de hele planeet pijn, zei hij. „Geen enkel land is daarvan uitgezonderd.”

Erdogan zei te hopen dat de klimaattop een nieuw keerpunt is in het gevecht tegen de klimaatcrisis. „Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen bereiken, met jullie steun”, zo sprak hij. Rijke landen moeten volgens Erdogan meer verantwoordelijkheid nemen in de financiering van landen die de zwaarste lasten van de klimaatcrisis dragen.

Oplossing

De president zei verder dat Turkije in de strijd tegen klimaatverandering onderdeel wil zijn van de oplossing, en niet van het probleem. Het gastland van de klimaattop stelt de „groene transitie” centraal in iedere sector van de economie, stelde hij. Zo investeert het volgens hem meer in onder meer hernieuwbare energie en schoon vervoer.

Eerder deze week sprak Erdogan zich nog lovend uit over de vondst van twee nieuwe olievelden in het zuidoosten van Turkije.

In zijn toespraak stond Erdogan ook uitgebreid stil bij de oorlog in Gaza. „Wat daar gebeurt is niet alleen genocide, maar ook een ecocide”, zei hij, wat hem op applaus vanuit de zaal kwam te staan. Volgens hem betalen niet alleen mensen, maar betaalt ook de natuur een hoge prijs bij gewapende conflicten zoals in Gaza.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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