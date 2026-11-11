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Huis kopen met studieschuld? 1 op de 4 loopt woning mis

Een huis op het oog, maar door je studieschuld toch misgrijpen? Een kwart van de ondervraagden met een studieschuld maakte dat mee, blijkt uit nieuw onderzoek van Univé. Sommigen overwegen zelfs hun schuld te verzwijgen.

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Voor veel starters is het al lastig genoeg om een betaalbare woning te vinden. Maar wie ook nog een studieschuld heeft, krijgt er een extra obstakel bij. Uit onderzoek van Univé, uitgevoerd door PanelWizard onder 1456 Nederlanders die hun eerste woning hebben gekocht of dat binnen vijf jaar willen doen, blijkt dat studieschulden grote gevolgen kunnen hebben voor de huizenjacht. Zo geeft een op de drie mensen met een studieschuld aan de aankoop van een woning uit te stellen. Een vergelijkbare groep heeft de woonwensen moeten aanpassen.

75 procent verwacht minder hypotheek door studieschuld

Dat een studieschuld invloed heeft op hoeveel je kunt lenen, weten veel mensen inmiddels wel. Toch lijken de gevolgen voor sommigen groter dan verwacht. Bijna twee derde van de ondervraagden met een studieschuld zegt te weten hoe de huidige regels hun hypotheekmogelijkheden beïnvloeden. Driekwart verwacht door de schuld minder hypotheek te kunnen krijgen.

“Een studieschuld kan het verschil maken tussen de woning die je op het oog hebt en de woning die je daadwerkelijk kunt kopen”, zegt Martine van Wieringen, hypotheekadviseur bij Univé. Volgens haar is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de maximale hypotheek, maar ook naar wat iemand daadwerkelijk kan betalen. Daarbij spelen het inkomen, de studieschuld en de maandelijkse lasten allemaal een rol.

💰 Rentepercentage studieschuld omhoog Zo’n 250.000 (oud-)studenten krijgen in 2027 een nieuw rentepercentage voor hun studieschuld. Vooral mensen die binnen vijftien jaar moeten aflossen, worden geraakt: hun rente stijgt naar 3,28 procent. Voor oud-studenten die 35 jaar de tijd hebben om hun studieschuld af te lossen, stijgt de rente eveneens. Zij gaan volgend jaar 2,7 procent rente betalen, een toename van 0,37 procentpunt.

15 procent heeft studieschuld weleens verzwegen

Opvallend is dat sommige mensen zo graag een huis willen kopen, dat ze overwegen hun studieschuld niet te melden. Uit het onderzoek blijkt dat 15 procent van de mensen met een studieschuld dit weleens heeft gedaan. Bijna een derde zegt te overwegen de schuld te verzwijgen om meer geld te kunnen lenen. Volgens Van Wieringen is dat zorgelijk. “Dat mensen overwegen hun studieschuld te verzwijgen om meer te kunnen lenen, vinden we een serieus signaal.”

Ze benadrukt dat het niet alleen belangrijk is om een huis te kunnen kopen, maar ook om de hypotheeklasten daarna te kunnen blijven betalen. Daarom adviseert ze om een studieschuld altijd met een hypotheekadviseur te bespreken. In de video boven dit artikel hoor je of je studieschuld verzwijgen illegaal is.

40 procent had minder geleend vanwege gevolgen voor hypotheek

Veel mensen blijken achteraf spijt te hebben van de hoogte van hun studieschuld. Niet per se omdat ze het geld tijdens hun studie niet nodig hadden, maar omdat ze de gevolgen voor hun toekomstige hypotheekmogelijkheden niet goed konden overzien. Maar liefst 70 procent van de ondervraagden met een studieschuld vindt dat zij tijdens hun studie onvoldoende zijn geïnformeerd over de gevolgen voor het kopen van een woning.

En dat had voor een deel van hen verschil gemaakt. Twee op de vijf mensen met een studieschuld zeggen dat ze minder zouden hebben geleend als ze vooraf hadden geweten welke invloed dat later op hun kansen op de woningmarkt zou hebben.

Kun je met studieschuld een huis kopen? Dit zegt de hypotheekadviseur

Ja, het kan. Een studieschuld betekent niet automatisch dat je een koopwoning uit je hoofd moet zetten. “Een studieschuld betekent niet automatisch dat je geen woning kunt kopen”, benadrukt Van Wieringen. Het is alleen moeilijker. Van Wieringen vindt daarom wel dat studenten al tijdens hun studie beter moeten begrijpen wat lenen later voor hen kan betekenen Want hoewel een studielening tijdens je studententijd misschien een handige financiële oplossing lijkt, kan die jaren later nog altijd invloed hebben op de zoektocht naar een eerste eigen huis.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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