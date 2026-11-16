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Gevangenen tot vier weken eerder vrij vanwege tekort aan plekken

Gevangenen kunnen tot vier weken eerder naar huis gestuurd worden, vanwege het tekort aan plekken in gevangenissen. Die optie hield staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie, D66) al open, maar is nu „genoodzaakt” om die mogelijkheid te benutten, schrijft ze in een Kamerbrief. Het gaat om mannelijke gevangenen die maximaal twee jaar celstraf hebben gekregen, aldus Van Bruggen. Eerder lag die grens op een jaar celstraf.

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Afgelopen zomer kwam de staatssecretaris met een ‘actieplan’ met oplossingen voor de structureel overbezette gevangenissen. Daar stond deze maatregel om gevangenen nog eerder naar huis te sturen ook al in. Dit geldt niet voor mannen die veroordeeld zijn voor zedendelicten of ernstige geweldsmisdrijven. Voorheen was er al de mogelijkheid om mensen twee weken eerder naar huis te sturen dan wanneer hun straf erop zit.

De staatssecretaris zegt dat mensen nog eerder naar huis sturen nu noodzakelijk is, omdat anders verdachten niet meer vastgehouden kunnen worden op een politiebureau.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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