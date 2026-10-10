Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NYT: zeker 12 doden na Houthi-aanval op luchthaven Riyad

Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyad in Saudi-Arabië zijn zeker twaalf doden gevallen, melden ingewijden aan The New York Times. Dat maakt het volgens de krant de dodelijkste aanval in een Golfstaat sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran. Er zouden ook vijftig mensen gewond zijn geraakt.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

De Saudische luchtvaartautoriteit liet weten dat de schade nog in kaart wordt gebracht. De luchthaven heeft deze week te maken met herhaaldelijke aanvallen die door de Jemenitische Houthi’s zijn opgeëist. Daarbij vielen al meerdere doden.

Een hoge Houthi-functionaris verklaarde aan The New York Times dat de groep ook verantwoordelijk was voor de aanval van zaterdag in Riyad. Deze was nog niet officieel opgeëist.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties