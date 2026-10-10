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NYT: zeker 12 doden na Houthi-aanval op luchthaven Riyad

An air traffic control tower is seen at King Khalid International Airport in Riyadh on September 19, 2026. Black smoke and flames rose near Riyadh's international airport on September 19, after Saudi authorities -- fighting an escalating conflict with Yemen's Houthi authorities -- issued an air raid alert. Firefighters extinguished a blaze on fuel tank emblazoned with the logo of the Saudi oil giant Aramco at a fuel depot near the airport, according to an AFP journalist.
ANP / AFP

Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyad in Saudi-Arabië zijn zeker twaalf doden gevallen, melden ingewijden aan The New York Times. Dat maakt het volgens de krant de dodelijkste aanval in een Golfstaat sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran. Er zouden ook vijftig mensen gewond zijn geraakt.

De Saudische luchtvaartautoriteit liet weten dat de schade nog in kaart wordt gebracht. De luchthaven heeft deze week te maken met herhaaldelijke aanvallen die door de Jemenitische Houthi’s zijn opgeëist. Daarbij vielen al meerdere doden.

Een hoge Houthi-functionaris verklaarde aan The New York Times dat de groep ook verantwoordelijk was voor de aanval van zaterdag in Riyad. Deze was nog niet officieel opgeëist.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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