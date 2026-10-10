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ProRail: treinverkeer Rotterdam-Delft zeker tot zondagavond plat

Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 23.00 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op dat traject.

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Uit onderzoek naar de omvang van de schade blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn geraakt. Vijftien daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast, aldus de spoorbeheerder.

De brand ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag in een technische ruimte. De toegangsdeur naar die ruimte bleek te zijn opengeslepen.

ANP

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