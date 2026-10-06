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Franse premier schrapt lessen op scholen voor overleg

De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt om tijd te maken voor intern overleg in de onderwijsinstellingen. Hij sprak van „een periode voor interne democratie” waar de minister van Onderwijs Édouard Geffray tijd voor wil.

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Het lijkt erop dat de premier en de minister alle lessen deze week vanaf woensdagochtend willen stilleggen. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten.

Lecornu riep op tot eensgezindheid. „Talrijke ambtenaren zijn door dit geweld getroffen en verdienen onze steun.” Volgens hem wordt geweld tegen onderwijspersoneel „genormaliseerd”. „Het platbranden van een middelbare school verbetert de toestand van een schoolgebouw niet, het lynchen van een leraar verbetert het lerarentekort niet.”

Kwart miljoen betogers

Parijs meldt dat er dinsdag meer dan een kwart miljoen betogers waren, van wie 56.000 in Parijs. Volgens organisatoren waren het er meer en bonden claimen 450.000 manifestanten.

President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers, inclusief Geffray, een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten, waarbij al 215 scholieren gewond geraakt zijn. Volgens de regering vrijwel allemaal door externe factoren of ongelukken die vrijwel niets met het optreden van de oproerpolitie te maken hadden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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