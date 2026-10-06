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Binnenkijken bij megavilla van Lebara-oprichter: met autolift, bioscoop, massagesalon en een mysterieuze vraagprijs

Een zwembad, bioscoop, massagesalon én een garage met autolift: Lebara-oprichter Baskaran Kandiah zet Villa Koekoeksduin in Aerdenhout te koop. Alleen één belangrijk detail ontbreekt op de advertentie: de vraagprijs krijg je uitsluitend op aanvraag te horen.

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Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?

We praten hier waarschijnlijk over miljoenen, dus mocht je interesse hebben, dan mag je vast beginnen met sparen.

Villa Koekoeksduin in Aerdenhout staat op een perceel van 1500 vierkante meter. De omvang van een kleine wijk in Nederland, zullen we maar zeggen. Het telt dan ook 63.742 vierkante meter aan woonoppervlakte, zes slaapkamers, zeven badkamers, een lift en ongeveer 1000 vierkante meter aan terrassen. Grote kans dat je op de ene helft van je terras in het zonnetje zit, terwijl er aan de andere kant een fikse regenbui plaatsvindt.

We spreken hier over een landgoed uit 1919, lange tijd de residentie van de adellijke familie Loudon. De nieuwe eigenaar had nog iets meer ruimte nodig, want in 2017 is het hoofdhuis uitgebouwd met 200 vierkante meter aan woonoppervlakte. De maximaal toegestane omvang. Oftewel: er is nog een ‘klein huisje’ bijgezet.

Foto: Christie’s International Real Estate Foto: Christie’s International Real Estate Foto: Christie’s International Real Estate Foto: Christie’s International Real Estate

Foto: Christie’s International Real Estate Foto: Christie’s International Real Estate Foto: Christie’s International Real Estate Foto: Christie’s International Real Estate

Wat krijg je bij Villa Koekoeksduin voor ‘prijs op aanvraag’?

Waar de één kiest voor klik-pvc en RAL9010, gaat het er in een landhuis toch net even wat anders aan toe. Vloeren van zeldzame marmersoorten, houten vloeren van gestoomd Europees eikenhout en exclusief samengesteld Bisazza-glasmozaïek in het zwembad en de whirlpool. Een – zoals de makelaar schrijft – ‘no expense spared-renovatie op het allerhoogste niveau’.

En inderdaad, er bevindt zich een zwembad in het landhuis. Maar dat is niet de enige luxe die je hier tegenkomt. Denk aan een garage van in totaal 550 vierkante meter inclusief autolift, de bibliotheek, bar, sauna & stoomcabine, een massagesalon, professionele fitnessruimte en een cinema. Fijn, nu de winter eraan komt. Hoef jij het huis dus niet meer uit. Het is ook maar de vraag of daar nog geld voor is, na de aanschaf van misschien wel Nederlands meest exclusieve landgoed.

Foto: Christie’s International Real Estate Foto: Christie’s International Real Estate

Foto: Christie’s International Real Estate Foto: Christie’s International Real Estate

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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