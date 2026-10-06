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Christa Pike bij bewustzijn en aanspreekbaar na mislukte executie

De ter dood veroordeelde Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week was mislukt. Dat laten haar advocaten weten aan ABC News. Pike zou op 30 september met injecties worden geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Tennessee, maar dat ging mis. Sindsdien was ze buiten bewustzijn en lag ze aan een beademingsmachine.

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„Haar herstel is medisch gezien ongekend”, aldus de advocaten. „De prognose blijft onduidelijk, maar we verwachten in ieder geval een langdurig herstel.”

De 50-jarige Pike krijgt nog steeds medische zorg nadat ze twee normaliter dodelijke doses pentobarbital had overleefd en op 30 september in het ziekenhuis was opgenomen. Ze heeft „ernstig letsel” aan haar armen en ligt nog steeds met handboeien aan haar bed vast, aldus haar advocaten.

Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw die zij als 18-jarige samen met haar vriend pleegde.

Om de uitvoering van de doodstraf van Pike was het nodige te doen. Eind september schortte een rechtbank de executie enkele uren voor de geplande voltrekking op om uit te zoeken of Pikes misbruikverleden in het strafproces wel voldoende was meegewogen. Enkele uren later gaf het Hooggerechtshof alsnog groen licht voor de executie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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