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Doden en tientallen gewonden door zwaar busongeluk in Turkije

Door een ernstig ongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker elf mensen om het leven gekomen en raakten minstens 27 mensen gewond, melden de autoriteiten.

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Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen.

Gouverneur Vahdettin Özkan van de provincie Manisa verklaarde tegenover Turkse media dat er in totaal 34 passagiers aan boord van de bus waren. Van de 27 gewonden verkeren er zestien in kritieke toestand en twee in levensgevaar.

Hulpdiensten werden direct naar de plek van het ongeval gestuurd, schreef minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Ciftçi op X. „We volgen de situatie nauwgezet in afstemming met alle relevante instanties”, voegde hij toe.

Op een foto van het Turkse persbureau DHA is te zien hoe de gekantelde bus dwars over de vangrail hangt, met een verbrijzelde voorruit.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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