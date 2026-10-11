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Doden en tientallen gewonden door zwaar busongeluk in Turkije

This handout photograph taken and released on October 11, 2026 by Turkish news agency DHA (Demiroren News Agency) shows fire department and first aid officials operating at the site of a crashed bus following the collision of a tour bus and a lorry in Manisa, west of Turkey. A Tour bus and a lorry have collided on October 11, 2026, in Manisa, leaving 11 dead and 27 injured people Manisa Governorship reported. Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP
ANP / AFP / HANDOUT

Door een ernstig ongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker elf mensen om het leven gekomen en raakten minstens 27 mensen gewond, melden de autoriteiten.

Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen.

Gouverneur Vahdettin Özkan van de provincie Manisa verklaarde tegenover Turkse media dat er in totaal 34 passagiers aan boord van de bus waren. Van de 27 gewonden verkeren er zestien in kritieke toestand en twee in levensgevaar.

Hulpdiensten werden direct naar de plek van het ongeval gestuurd, schreef minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Ciftçi op X. „We volgen de situatie nauwgezet in afstemming met alle relevante instanties”, voegde hij toe.

Op een foto van het Turkse persbureau DHA is te zien hoe de gekantelde bus dwars over de vangrail hangt, met een verbrijzelde voorruit.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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