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Redactie Buitenland vandaag
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Meer dan honderd doden gemeld na kapseizen boot bij Djibouti

A member of the International Organization for Migration (IOM) inspects the abandoned wreckage of a boat that capsized while attempting to transport migrants to Yemen along the so-called Eastern Route at Gehere beach, near Obock, on April 12, 2026. In Djibouti, dozens of men are making the days-long trek home after their plan to cross one of the world's deadliest migration routes from Africa to the Gulf has failed. Tens of thousands of migrants brave this so-called Eastern Route each year, most leaving from Djibouti, which lies just 30 km from Yemen at the closest point. More than 900 died or disappeared along the route in 2025, the deadliest year on record according to the UN International Organisation for Migration (IOM). Luis TATO / AFP
ANP / AFP / LUIS TATO

Zeker 109 migranten zijn om het leven gekomen toen een boot met migranten kapseisde voor de kust van Djibouti. Nog eens 116 mensen worden vermist, meldt persbureau AFP op basis van een verklaring van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

De boot zou met zo’n 350 opvarenden zijn vergaan in de nacht van 8 op 9 oktober. Dat gebeurde ten noorden van de plaats Obock in Djibouti, dat aan de andere kant van een zeestraat tegenover Jemen ligt.

De IOM heeft teams ingezet en die werken samen met lokale autoriteiten om noodhulp te verlenen. Onder de omgekomen slachtoffers zouden ook vijftien kinderen zijn.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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