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Meer dan honderd doden gemeld na kapseizen boot bij Djibouti

Zeker 109 migranten zijn om het leven gekomen toen een boot met migranten kapseisde voor de kust van Djibouti. Nog eens 116 mensen worden vermist, meldt persbureau AFP op basis van een verklaring van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

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De boot zou met zo’n 350 opvarenden zijn vergaan in de nacht van 8 op 9 oktober. Dat gebeurde ten noorden van de plaats Obock in Djibouti, dat aan de andere kant van een zeestraat tegenover Jemen ligt.

De IOM heeft teams ingezet en die werken samen met lokale autoriteiten om noodhulp te verlenen. Onder de omgekomen slachtoffers zouden ook vijftien kinderen zijn.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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