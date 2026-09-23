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VS nodigen Poetin uit voor G20-top in december

De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december, maakte de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio bekend. Hij had woensdag een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York.

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De twee ministers spraken over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Rubio zijn beide landen „geïnteresseerd” in een gedeeltelijk bestand. Dat zou dan gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde na afloop van het gesprek tussen Lavrov en Rubio dat ze over meerdere onderwerpen hadden gesproken, waaronder de situatie in Oekraïne. Lavrov zou hebben gewezen op de rol die Europese landen spelen bij de oorlog door Oekraïne te steunen. Ze spraken ook over de voorbereidingen voor de G20-top in Miami.

Invasie

Rubio stelde dat het voor het „oplossen van de problemen” goed zou zijn als Poetin naar die bijeenkomst komt. Volgens de minister is de top van economische grootmachten een kans voor Poetin om niet alleen met president Donald Trump te spreken, maar ook met andere wereldleiders. „We hopen dat hij de uitnodiging accepteert”, aldus Rubio.

Poetin heeft sinds de grootschalige Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond. Ieder jaar was de vraag of hij zou komen, maar uiteindelijk sloeg hij alle edities over.

Zelensky

In 2023 vaardigde het Internationaal Strafhof (ICC) bovendien een arrestatiebevel uit voor Poetin vanwege oorlogsmisdaden. Alle aangesloten landen zijn daardoor verplicht om Poetin te arresteren als hij dat land bezoekt. De VS erkennen het ICC niet.

De G20-top in Miami vindt plaats op 14 en 15 december. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde eerder deze maand al bereid te zijn om Poetin tijdens die top te ontmoeten. Het Kremlin sloot die mogelijkheid direct uit.

Nederland is geen lid van de G20, maar wordt waarschijnlijk ook uitgenodigd voor de top. De Europese Unie is wel lid.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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