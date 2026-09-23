Rien werd eindeloos gepest en werd als enige niet op feestjes uitgenodigd, hij werd maar 24
Een kijktip, maar niet om vrolijk van te worden: Eindeloos Gepest is een indrukwekkend portret van Rien uit Twente. Jarenlang beheerste pesten zijn leven en daar kwam zijn verborgen gehouden homoseksualiteit bovenop. Rien nam de vreselijkste beslissing en werd maar 24 jaar.
We zitten halverwege de Week tegen Pesten en KRO-NCRV grijpt dat thema vanavond aan met de documentaire Eindeloos Gepest. Metro bekeek hem alvast voor televisierubriek Blik op de Buis.
Gepest worden en dat jarenlang
Rien leek als twintiger een mooie toekomst tegemoet te gaan als wiskundedocent en voetbaltrainer. De meestal vrolijke en betrokken Tukker liep echter rond met een diepe worsteling. Jarenlang gepest worden (wat zijn familie wel wist) had bij hem diepe sporen achtergelaten. Dat Rien op zijn 12e al wist dat hij op jongens viel, hield hij echter volstrekt voor zichzelf.
Het pesten begon op de basisschool in groep 3. Aan het begin van het schooljaar, zo vertelt zijn moeder, werd hij als enige van de klas niet voor een feestje uitgenodigd. Vanaf toen was hij ‘degene die ze moesten hebben’. Rien werd achterna gezeten op het schoolplein, dan weer was een fietsband lekgeprikt en bij voetbaltrainingen kon hij op zoek gaan naar zijn verstopte voetbalschoenen. Het zijn maar een paar voorbeelden van eindeloos gepest worden.
Rien werd toch een echte gangmaker
Op het mbo gaat het beter en heeft Rien een vriendengroep. Vrienden waarmee hij naar voetbalwedstrijden van FC Twente gaat en waarbij hij de gangmaker is. Ook geniet hij van zijn rol als trainer bij de plaatselijke voetbalclub. Tijdens al dat genieten worstelt Rien echter ook met zijn geheim, de homoseksualiteit. En juist bij het voetbal is homoseksualiteit nog altijd niet bespreekbaar. Supporters zetten spreekkoren in en ook bij zijn eigen voetbalclub wordt er tijdens carnaval negatief over homoseksuelen gezongen. Rien voelt zich opnieuw pijnlijk afgewezen, al weet alleen hij dat.
Leestip: Waarom pesten iedereen raakt en wat we eraan kunnen doen.
Het is dan een paar maanden voor zijn zelfgekozen dood (mei 2025). Zijn naasten merken wel dat Rien zich meer terugtrekt. Zijn moeder in de docu, over haar zoon die zo gepest werd: „Door het pesten was hij heel onzeker, hij was al zo vaak afgewezen. Daarom durfde hij er niet voor uit te komen dat hij op jongens viel.” Als Rien niet komt opdagen voor een supportersreis naar Sparta – FC Twente in Rotterdam, gaan de alarmbellen af als hij niet reageert en spoorloos verdwenen is. Zijn vader leest in de documentaire stukken uit een afscheidsbrief voor, die zijn zoon deels al in 2024 in zijn smartphone opstelde. Er stond onder meer in: ‘Als ik uit de kast moet komen, dan maak ik er een einde aan. Die gedachte is natuurlijk fout, maar het gaf me rust.’ Rien wenste iedereen veel geluk.
Impact van gepest worden en een mooie ode
Eindeloos Gepest laat de impact van pesten zien en dat is niet misselijk. Tegelijkertijd is deze docu ook een ode aan Rien. Vrienden en familieleden vertellen hoe zij hem zagen, maar ook wat het met hen heeft gedaan nu hun zoon, broer en vriend er niet meer is.
Een supportersfoto in het stadion van FC Twente, met de overleden fan als stralend middelpunt, is een mooie herinnering aan de jongen. Zijn vrienden kochten vorig jaar een seizoenkaart voor Riens vaste stoel. Zo was hij er toch nog een beetje bij.
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Aantal blikken uit 5: 4
NPO Doc: Eindeloos Gepest is vanavond (woensdag 23 september) om 21.20 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 3. Terugkijken kan via NPO Start.
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