Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Amerikaanse arbeidsminister stapt op na beschuldigingen wangedrag

epa12502879 US Secretary of Labor Lori Chavez-DeRemer gives remarks at a press conference with House Republican Leadership at the US Capitol in Washington, DC, USA, 04 November 2025. The Senate is working on a plan to bring the shut down to an end that could include a vote on the affordable Care Act tax credits and a new short term government funding patch. EPA/AARON SCHWARTZ
ANP / EPA / Aaron Schwartz

De Amerikaanse minister van Arbeid Lori Chavez-DeRemer treedt af. Het Witte Huis heeft dat maandag bekendgemaakt. Aan haar vertrek gingen weken van speculatie over haar positie vooraf, nadat beschuldigingen over haar gedrag waren opgedoken.

Volgens klachten zou de 58-jarige Chavez-DeRemer zich samen met medewerkers en familieleden ongepast hebben gedragen tegenover jonge vrouwelijke personeelsleden. Zo zou ze medewerkers tijdens dienstreizen hebben gevraagd wijn voor haar mee te nemen. Drie personeelsleden dienden klachten in over een vijandige werkomgeving. Vier medewerkers, onder wie haar stafchef, vertrokken al eerder.

Haar vertrek volgt op het ontslag van minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem en procureur-generaal Pam Bondi.

ANP

