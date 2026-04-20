Amerikaanse arbeidsminister stapt op na beschuldigingen wangedrag

De Amerikaanse minister van Arbeid Lori Chavez-DeRemer treedt af. Het Witte Huis heeft dat maandag bekendgemaakt. Aan haar vertrek gingen weken van speculatie over haar positie vooraf, nadat beschuldigingen over haar gedrag waren opgedoken.

Volgens klachten zou de 58-jarige Chavez-DeRemer zich samen met medewerkers en familieleden ongepast hebben gedragen tegenover jonge vrouwelijke personeelsleden. Zo zou ze medewerkers tijdens dienstreizen hebben gevraagd wijn voor haar mee te nemen. Drie personeelsleden dienden klachten in over een vijandige werkomgeving. Vier medewerkers, onder wie haar stafchef, vertrokken al eerder.

Haar vertrek volgt op het ontslag van minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem en procureur-generaal Pam Bondi.

