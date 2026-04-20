Waarschuwing voor tsunami in Japan na zware aardbeving

In het noorden van Japan is een tsunamiwaarschuwing uitgegeven na een zware aardbeving. Die had volgens de eerste berichten een kracht van 7.4. Er worden golven verwacht tot drie meter hoog, meldt de Japanse omroep NHK.

De aardbeving vond plaats voor de kust van Hashikami. De hoogste golven worden verwacht in de regio’s Hokkaido en Iwate. Tienduizenden inwoners moeten zo snel mogelijk evacueren naar hoger gelegen gebieden en uit de buurt blijven van de kust en riviermondingen die kunnen overstromen.

De beving werd in hoofdstad Tokio, honderden kilometers verderop, gevoeld. Japan heeft een eigen systeem voor het meten van de kracht van aardbevingen. Op deze schaal had de beving een kracht van 5+ waarbij het moeilijk is voor mensen om zich te verplaatsen en onversterkte muren van betonblokken kunnen instorten.

In Japan vinden jaarlijks zo’n 1500 aardbevingen plaats, vanwege de ligging op vier tektonische platen. De meeste van die bevingen zijn mild. In 2011 veroorzaakte een aardbeving met een kracht van 9.0 een grote tsunami. Hierbij vielen meer dan 18.000 doden en raakte de kerncentrale van Fukushima beschadigd.

ANP

