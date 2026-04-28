Trump haalt uit naar Duitse bondskanselier Merz

US President Donald Trump looks on during a meeting with Lebanon's Ambassador to the US, Nada Hamadeh Moawad, and Israel's Ambassador to the US, Yechiel Leiter, at the White House in Washington, DC on April 23, 2026. US President Donald Trump met Lebanese and Israeli envoys at a new round of peace talks Thursday, with Beirut seeking a one-month extension of a shaky ceasefire set to expire.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Merz zei maandag dat de VS de oorlog tegen Iran zonder strategie zijn begonnen en dat het land nu vernederd wordt door het Iraanse leiderschap. „Hij weet niet waar hij het over heeft!”, schrijft Trump als reactie op zijn Truth Social.

„Geen wonder dat het zo slecht gaat met Duitsland, zowel economisch als op andere vlakken”, aldus Trump. Volgens hem vindt Merz het „oké voor Iran om een kernwapen te hebben”.

De bondskanselier zei maandag bij een bezoek aan een school in het westen van Duitsland dat de oorlog met Iran zo snel mogelijk moet worden beëindigd. Het gebrek aan strategie van de Amerikanen maakt het volgens Merz des te moeilijker om een einde aan het conflict te maken.

