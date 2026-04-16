Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal doden in Oekraïne door Russische aanvallen blijft oplopen

Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de nacht van woensdag op donderdag minstens veertien mensen om het leven gekomen. Dat melden de lokale autoriteiten donderdag.

In Kyiv kwamen ten minste vier mensen om het leven, waaronder een 12-jarig kind, door Russische raketaanvallen in verschillende wijken van de hoofdstad. Ook raakten volgens burgemeester Vitali Klitsjko zeker 45 mensen gewond.

In de zuidelijke stad Odesa kwamen bij nachtelijke drone- en raketaanvallen zeven mensen om het leven, elf mensen raakten gewond. Dat meldt Serhiy ​Lysak, hoofd van het militaire bestuur van de stad, op Telegram. Infrastructuurvoorzieningen en een woongebouw raakten beschadigd.

Russische doden

Daarnaast zijn er volgens de Oekraïense autoriteiten bij raketaanvallen op Dnipro in het midden van het land drie dodelijke slachtoffers gevallen en zijn 27 mensen gewond geraakt.

Rusland meldt ook twee doden. Bij een Oekraïense droneaanval in de regio Krasnodar Krai zouden twee kinderen zijn gedood.

ANP

Reacties