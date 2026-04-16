Aantal doden in Oekraïne door Russische aanvallen blijft oplopen

Firefighters extinguish a blaze at the site of recycling materials following a Russian strike in Kyiv on April 16, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Overnight strikes killed three people including a boy in Ukraine and two children in Russia, officials from both countries said on April 16. Moscow has fired hundreds of drones on its neighbour almost nightly since the beginning of the four-year war, with Kyiv regularly carrying out strikes within Russia in response to its attacks. Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de nacht van woensdag op donderdag minstens veertien mensen om het leven gekomen. Dat melden de lokale autoriteiten donderdag.

In Kyiv kwamen ten minste vier mensen om het leven, waaronder een 12-jarig kind, door Russische raketaanvallen in verschillende wijken van de hoofdstad. Ook raakten volgens burgemeester Vitali Klitsjko zeker 45 mensen gewond.

In de zuidelijke stad Odesa kwamen bij nachtelijke drone- en raketaanvallen zeven mensen om het leven, elf mensen raakten gewond. Dat meldt Serhiy ​Lysak, hoofd van het militaire bestuur van de stad, op Telegram. Infrastructuurvoorzieningen en een woongebouw raakten beschadigd.

Russische doden

Daarnaast zijn er volgens de Oekraïense autoriteiten bij raketaanvallen op Dnipro in het midden van het land drie dodelijke slachtoffers gevallen en zijn 27 mensen gewond geraakt.

Rusland meldt ook twee doden. Bij een Oekraïense droneaanval in de regio Krasnodar Krai zouden twee kinderen zijn gedood.

