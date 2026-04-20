Iran: geen onderhandelingen met VS onder druk

Iran weigert te onderhandelen met de Verenigde Staten zolang Washington dreigingen uit. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar en parlementsvoorzitter Mohammad Baqer Qalibaf in een bericht op X.

Volgens Qalibaf probeert de Amerikaanse president Donald Trump van de onderhandelingstafel een „tafel van overgave” te maken.

De VS en Iran, die sinds eind februari met elkaar in oorlog zijn, zouden volgens berichten woensdag een tweede onderhandelingsronde in Pakistan houden. Tegelijk zei Iran maandag dat er nog geen besluit is genomen over het bijwonen van een nieuwe gespreksronde met de Amerikanen.

Het twee weken durende bestand tussen de twee landen loopt dinsdagnacht af.

ANP

