Iran: geen onderhandelingen met VS onder druk

A US Air Force Boeing C-17A Globemaster III aircraft prepares to land at Pakistan's Nur Khan military airbase in Rawalpindi on April 20, 2026. Iran is not currently planning to attend talks with the United States, state media said, after President Donald Trump ordered US negotiators to travel to Pakistan on April 20, just days before a ceasefire in the Middle East expires. Farooq NAEEM / AFP
Iran weigert te onderhandelen met de Verenigde Staten zolang Washington dreigingen uit. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar en parlementsvoorzitter Mohammad Baqer Qalibaf in een bericht op X.

Volgens Qalibaf probeert de Amerikaanse president Donald Trump van de onderhandelingstafel een „tafel van overgave” te maken.

De VS en Iran, die sinds eind februari met elkaar in oorlog zijn, zouden volgens berichten woensdag een tweede onderhandelingsronde in Pakistan houden. Tegelijk zei Iran maandag dat er nog geen besluit is genomen over het bijwonen van een nieuwe gespreksronde met de Amerikanen.

Het twee weken durende bestand tussen de twee landen loopt dinsdagnacht af.

