Israël meldt nieuwe aanvallen op Iran na bericht Trump

epa12803566 A view of the Main gate to the Shahran Oil Refinery as smoke still rises following last night airstrike in Tehran, Iran, 08 March 2026. A joint Israeli and US military operation continues to target multiple locations across Iran since the early hours of 28 February 2026. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Israël heeft nieuwe aanvallen gemeld op Iran. Daar wordt volgens de krijgsmacht infrastructuur van het regime bestookt, schrijven Israëlische media als de krant Haaretz.

De mededeling volgt op een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump. Die maakte via sociale media bekend dat „productieve” gesprekken met Iran zijn gevoerd en dat daarom vijf dagen geen energie-infrastructuur wordt gebombardeerd.

Israël voerde de afgelopen weken samen met de VS aanvallen uit op Iran. De Israëlische krijgsmacht trad niet in detail over welke infrastructuur bij de jongste aanvalsgolf wordt gebombardeerd.

De Israëlische regering heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op het bericht van Trump. Iraanse persbureaus hebben zijn claims tegengesproken en schrijven dat er geen contacten zijn geweest met de Amerikaanse regering, ook niet via tussenpersonen.

