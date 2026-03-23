Horeca tijdens het WK 2026 langer open? ‘Gemeenten moeten voor voetbal een uitzondering maken’

Het WK voetbal speelt zich komende zomer veelal ’s avonds laat en ’s nachts af. Wat betekent dat voor de horeca in ons land? Staan de deuren en biertaps langer open? Als het aan Koninklijke Horeca Nederland ligt wel.

Het WK voetbal wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat betekent door het flinke tijdsverschil, dat heel wat wedstrijden aan het einde van de avond en in de nacht Nederlandse tijd worden uitgezonden. Veel mensen zullen vrij hebben en in een café willen kijken. Gaat de horeca daarom de openingstijden verlengen en mag dat?

Horeca ziet bezoektijden verschuiven

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) spreekt zich vandaag uit over de openingstijden bij het WK voetbal 2026. Begin dit jaar maakte de brancheorganisatie bekend dat bezoektijden van horeca in ons land behoorlijk verschuiven: van avond naar overdag. De kroeg wordt steeds vaker ingeruild voor een koffiebar. Tijdens het WK voetbal in juni en juli zal dat toch anders zijn. ‘We’ willen voetbal kijken in het café, zeker als het Nederlands elftal – in de poulefase – Japan, Tunesië en een nog te bepalen tegenstander treft.

⚽ Hoe laat voetbalt Oranje? De eerste drie wedstrijden van het Nederlands elftal zijn bekend. 14 juni: Oranje – Japan, 22.00 uur.

20 juni: Oranje – nog onbekende tegenstander, 19.00 uur.

26 juni: Oranje – Tunesië, 01.00 uur.

Als Nederland de poule wint, dan is de eerstvolgende knock out-wedstrijd in Canada (Vancouver), om 04.00 uur ’s nachts. Als Oranje tweede wordt, dan verhuist de ploeg naar Boston voor een wedstrijd om 21.00 uur.

Groen/oranje kaart voor de horeca

Koninklijke Horeca Nederland maakte de afgelopen tijd een inventarisatie van openingstijden. De organisatie ziet dat 14 procent van de gemeenten – 48 in totaal – coulant om zullen gaan met de tijden tijdens het WK voetbal. KHN noemt dat ‘gastvrij’, maar roept andere gemeenten op dit voorbeeld te volgen. 37 gemeenten zijn welwillend, maar moeten nog een besluit nemen.

Hieronder zie je een kaart met in het groen de 48 gemeenten met ruimere openingstijden voor de horeca.

Saamhorigheidsgevoel tijdens WK versterken

„Horeca is bij uitstek dé plek voor verbinding. Tijdens het WK wordt het saamhorigheidsgevoel nog eens extra versterkt”, zegt KHN-voorzitter Marijke Vuik. „Wij zijn dan ook blij dat de eerste gemeenten het samenkomen tijdens dit WK faciliteren en een uitzondering hiervoor willen maken. Met onze interactieve WK-kaart hopen we dat de nieuwe gemeentebesturen ook WK-proof worden. En dat ondernemers tegen voetbalkijkers kunnen zeggen: kom verder.”

Koninklijke Horeca Nederland hoopt op groeiende bereidheid van gemeenten. De organisatie stelde daarom een standaardbrief op voor haar leden, zodat zij ook zelf gemeenten kunnen verzoeken de openingstijden te verruimen. Marijke Vuik: „Wij zullen in aanloop naar het WK monitoren of de kaart groener kleurt.”

